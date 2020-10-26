Беременная звезда «Великолепного века» без лифчика похвасталась пышной грудью



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37-летняя актриса Мерьем Узерли показала, как изменилась ее фигура за время ожидания малыша

Телезвезда подчеркнула роскошные формы откровенным нарядом и восхитила поклонников

37-летняя актриса Мерьем Узерли находится на шестом месяце беременности. Мерьем готовится подарить своему возлюбленному из США дочь. Исполнительница роли Хюррем-султан приняла участие в фотосессии, в процессе которой показала изменения фигуры.

Звезда турецких сериалов надела платье-бюстье, под которым не оказалось бюстгальтера. Актриса позировала фотографу, показав красивую фигуру. Она сложила руки, продемонстрировав чувственную ложбинку и пышную грудь. Затем Мерьем дотронулась ладонью до лица и томно посмотрела в объектив камеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) 22 Окт 2020 в 8:18 PDT

Поклонники восхитились звездой. По мнению фанатов, Узерли стала невероятно хороша в ожидании ребенка. «Тебя не узнать! Совсем другая!», «Такая красавица!», «Секси-мамочка!», «Очень привлекательная!», «Вам так идет!», «Обожаем вас!» — не поскупились на лестные комментарии фолловеры.

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