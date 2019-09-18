Съемки сериала «Властелин колец» пройдут в Новой Зеландии



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Сериал может стать самым дорогостоящим в истории

Съемки сериала «Властелин колец» пройдут в Новой Зеландии. Об этом сообщили в компании Amazon, которая занимается производством проекта.

«Мы счастливы официально подтвердить, что Новая Зеландия станет местом съемок нашего сериала, основанного на историях по роману «Властелин колец» Джона Толкина», – рассказали исполнительные продюсеры Джей Ди Пэйн и Патрик Маккэй.

Как сообщает The Guardian, главным конкурентом Новой Зеландии была Шотландия. Однако, по данным издания, одной из основных причин «поражения» Шотландии в борьбе за право стать местом съемок стала нестабильная ситуация из-за Brexit.

Стоимость контракта на проведение съемок составила 1,3 миллиарда новозеландских долларов ($823,7 миллиона ). По оценкам газеты, сериал по «Властелину колец» станет самым дорогостоящим в истории.

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