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    Жизнь

    Съемки сериала «Властелин колец» пройдут в Новой Зеландии

    • Розсилка
    Съемки сериала «Властелин колец» пройдут в Новой Зеландии

    Сериал может стать самым дорогостоящим в истории

    Съемки сериала «Властелин колец» пройдут в Новой Зеландии. Об этом сообщили в компании Amazon, которая занимается производством проекта.

    «Мы счастливы официально подтвердить, что Новая Зеландия станет местом съемок нашего сериала, основанного на историях по роману «Властелин колец» Джона Толкина», – рассказали исполнительные продюсеры Джей Ди Пэйн и Патрик Маккэй.

    Как сообщает The Guardian, главным конкурентом Новой Зеландии была Шотландия. Однако, по данным издания, одной из основных причин «поражения» Шотландии в борьбе за право стать местом съемок стала нестабильная ситуация из-за Brexit.

    Стоимость контракта на проведение съемок составила 1,3 миллиарда новозеландских долларов ($823,7 миллиона ). По оценкам газеты, сериал по «Властелину колец» станет самым дорогостоящим в истории.

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    кино Новая Зеландия
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