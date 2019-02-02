Семья Джерома Сэлинджера опубликует его неизданные произведения



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Джером Сэлинджер

Автор «Над пропастью во ржи» 50 лет писал в стол, нигде не публикуясь

Семья Джерома Дэвида Сэлинджера подтвердила, что в ближайшие годы опубликует все неизданные произведения писателя, созданные им в годы затворничества. Об этом сообщает Guardian.

После громкого успеха романа «Над пропастью во ржи» в 1951 году Сэлинджер стал вести затворнический образ жизни. Он умер в 2010 году, и долгие годы ходили слухи, что после его смерти осталось еще множество неопубликованных работ. Его сын Мэтт подтвердил, что отец полвека писал в стол, нигде не публикуясь.

«Он хотел, чтобы я собрал все воедино. Зная масштаб работы, он понимал, что это займет много времени. Он 50 лет писал, не публикуясь, поэтому речь идет о значительном объеме рукописей. Так что дело не в утаивании или нежелании, как только произведения будут готовы, мы их опубликуем», — рассказал Мэтт.

По его словам, вместе с вдового писателя он начал работать с произведениями отца, написанными в годы затворничества, с 2011 года. Мэтт надеется, что все неопубликованные рукописи удастся выпустить в течение 10 лет.

Мэтт подчеркнул, что отец никогда не переставал писать и был полон идей: на каждом стуле у него лежала тетрадь, а во время езды на машине Сэлинджер мог внезапно остановиться и съехать с дороги, чтобы записать то, что пришло на ум.

«Он просто решил, что лучшее, что можно сделать для писательства, это ограничить общение с людьми, в частности, с этими литературными типами. Он не хотел играть в эти игры, знаете, он хотел, чтобы писатели как бы варились в собственном соку», — говорит Мэтт.

Сын писателя пока не раскрывает содержание неопубликованных романов, однако описал позднюю работу Сэлинджера как произведение с нелинейным сюжетом.