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    Жизнь

    Сериалы «Убивая Еву» и «Патрик Мелроуз» получили премию BAFTA

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    Фото: imdb - Сериалы «Убивая Еву» и «Патрик Мелроуз» получили премию BAFTA
    Фото: imdb

    А Бенедикт Камбербэтч впервые получил британскую телепремию за лучшую мужскую роль в мини-сериале «Патрик Мелроуз»

    В Лондоне вручили ежегодную телевизионную британскую премию BAFTA. Триумфатором вечера стал детективный сериал Би-би-си «Убивая Еву» - он получил награды сразу в трех номинациях: лучший драматический сериал, лучшая женская роль (Джоди Комер) и лучшая роль второго плана (Фиона Шоу).

    В центре сюжета сериала «Убивая Еву» - две женщины. Одна из них - агент британской разведки Ева Поластри (Сандра О) - начинает охоту на наемную убийцу Вилланель (Джоди Комер), страдающую психическим расстройством. Сериал снят по мотивам романов Люка Дженнингса.

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    Сериалы «Убивая Еву» и «Патрик Мелроуз» получили премию BAFTA
    Сериалы «Убивая Еву» и «Патрик Мелроуз» получили премию BAFTA
    Сериалы «Убивая Еву» и «Патрик Мелроуз» получили премию BAFTA
    Сериалы «Убивая Еву» и «Патрик Мелроуз» получили премию BAFTA
    Сериалы «Убивая Еву» и «Патрик Мелроуз» получили премию BAFTA
    Сериалы «Убивая Еву» и «Патрик Мелроуз» получили премию BAFTA
    Сериалы «Убивая Еву» и «Патрик Мелроуз» получили премию BAFTA
    Сериалы «Убивая Еву» и «Патрик Мелроуз» получили премию BAFTA
    Фото: imdb

    Также в этот вечер свою первую статуэтку BAFTA получил Бенедикт Камбербэтч как лучший исполнитель мужской роли в мини-сериале «Патрик Мелроуз». Сам сериал, снятый по романам английского писателя Эдварда Сент-Обина, победил в категории «Лучший мини-сериал». В своей речи Бенедикт Камбербэтч поблагодарил свою жену Софи Хантер, актрису и театрального режиссера, сказав: «Ты - моя опора. Ради этой роли мне пришлось такое из себя сотворить, поэтому хорошо, что можно было прийти домой и почувствовать себя снова в норме».

    Лучшим комедийным сериалом признали «Навеки Салли». Лучшим телефильмом — «Убитый собственным долгом».

    Полный список победителей можно посмотреть нас сайте.

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