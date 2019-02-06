Сестра Меган Маркл затроллила герцогиню из-за надписи на бананах для работников секс-индустрии



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Меган Маркл

Саманта Маркл разразилась критическими постами в адрес супруги принца Гарри

Конфликт между двумя сестрами: Меган и Самантой Маркл – перешел в очередную фазу. В этот раз поводом для жестких высказываний в адрес герцогини Сассекской послужил ее визит в благотворительную организацию в Бристоле. У супруги принца Гарри возникла гениальная идея написать душеподъемные слова для работников секс-индустрии на связках бананов.

Однако этот жест пришелся по душе не всем. Шеф-редактор американского издания First News Пирс Морган саркастически заметил, что «давать секс-работнику банан является очевидным шагом, чтобы сделать его предметом насмешек».

Не осталась в стороне и Саманта Маркл. «Я наделялась, моя сестрица подарит каждой из них по красивому букету цветов, скажет слова ободрения и даст достаточно денег, чтобы изменить их жизнь. Это вроде бы то, что делают гуманисты. Бананы? Что за бред?» — написала она в одном из постов.

Однако этим дело не ограничилось. «Если она может сказать «ты сильная, ты храбрая, ты особенная» работнику секс-индустрии, то она может написать «ты сильный, ты чудесный, особенный и я люблю тебя», хотя бы на банане, нашему отцу. Это просто мое скромное мнение», — съязвила Саманта, пишет Cosmopolitan.