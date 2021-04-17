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    Сгорела фабрика Valentino. Prada отдали им свою

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    Сгорела фабрика Valentino. Prada отдали им свою

    Бренды, которые раньше соревновались из-за уровня продаж, теперь помогают друг другу

    Огонь разрушил фабрику Valentino. В пожаре никто не пострадал — кроме 38 тысяч пар обуви, а также 90% оборудования для ее создания. Убытки предварительно оценивают в миллионы евро. Об этом сообщает Diet Prada.

    В 2020-м Valentino заявили об убытках из-за пандемии: большую часть времени магазины были закрыты, а путешествия ограничены. Потеря фабрики стала дополнительным финансовым ударом для бренда.

    instagram.com/diet_prada/
    instagram.com/diet_prada/

    На удивление многим, конкурентный модный дом Prada предложил свою помощь: они отдали часть своего производства Valentino, пока те восстанавливаются после пожара. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

    «Я тронут солидарностью», — сказал СЕО Valentino Якопо Вентурини. По его словам, СЕО Prada Патрицио Бертелли предложил ему помощь сразу же после случившегося.

    Благодаря этому Valentino смогут сократить убытки и вернуться на тот же уровень производительности, какой был до пожара. Сгоревший в огне Valentino Shoes Lab создавал 1 300 пар обуви в день и был стратегически важным для бизнеса Valentino. Там работало 160 человек, которые рисковали потерять работу.

    Теги: мода и красота
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