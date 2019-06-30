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    Жизнь

    Шестая жена правителя Дубая сбежала в Европу с детьми и $40 миллионами

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    <p>Шейх Дубая Мухаммед аль-Мактум и принцесса Хайя бинт аль-Хусейн</p> - Шестая жена правителя Дубая сбежала в Европу с детьми и $40 миллионами

    Шейх Дубая Мухаммед аль-Мактум и принцесса Хайя бинт аль-Хусейн

    zumapress.com / Legion Media

    Хайя попросила убежища в Великобритании

    Принцесса Хайя, одна из шести жен правителя Дубая и премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, сбежала в Европу. Как сообщает The Daily Mail, сначала девушка сбежала в Германию. Муж беглянки, Мухаммед аль-Мактум потребовал вернуть супругу обратно в гарем, однако получил отказ с немецкой стороны.

    Позже Хайя попросила убежища в Великобритании и перебралась в Лондон, где находится и сейчас. Сбежавшая принцесса намерена потребовать развод. К слову, с собой она прихватила 11-летнюю дочь и 7-летнего сына, а также почти 40 миллионов долларов. По чему обманутый правитель будет скучать больше — не сообщается.

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    Джерело: Super

    деньги ОАЭ
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