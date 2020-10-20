Шоумен-лекарь Евгений Комаровский показал своих внуков (фото)



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Телеведущий Евгений Комаровский с внучкой

В комментариях фаны восторженно обсуждали сходство Комаровского с внуками

Популярный педиатр и телеведущий Евгений Комаровский поделился снимком, на котором запечатлен со своими внуками. Доктор Комаровский опубликовал в Instagram первое фото после возвращения в родной Харьков из Турции, где он проводил осенние каникулы и отмечал свое 60-летие.

На новом фото Комаровский позировал со своими внуками.

«Внуки приходили в гости к деду, который вернулся после морских странствий. Приобщали к сухопутной жизни — учили кататься на гироборде. Результаты, мягко говоря, средние…», — написал он в подписи к снимку.

instagram.com/uakomar/

В комментариях фаны восторженно обсуждали сходство Комаровского с внуками, в особенности с девочкой, которая, по мнению пользователей Сети, является копией своего дедушки:

«Девчонка прям на вас очень похожа!», «Ой, как внучка на Вас похожа сильно!», «Внучка на дедушку похожа», «Копии дедушка», «Внучка ну очень на дедушку похожа», «Внучка копия дедушки», — пишут в комментариях.

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