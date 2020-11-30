«Крутил романы с 5 девушками одновременно». Экс-жена рэпера Сереги обвинила его в изменах

По словам женщины, рэпер изменял ей сразу с несколькими

Бывшая гражданская жена 44-летнего Сереги Полина Ололо призналась, что годы совместной жизни с музыкантом стали для нее настоящим адом. Музыкант изменял ей с другими женщинами. Однажды Полина наткнулась на онлайн-переписку рэпера с любовницей.

«Я позвонила этой девушке. Она призналась, что у него с ней отношения. Причем, у него было еще четыре девушки параллельно, с которыми он крутил романы», — заявила Ололо.

Серега также злоупотреблял алкоголем и избивал избранницу на глазах у детей. Самая крупная ссора Полины с гражданским мужем случалась в новогодние праздники. Рэпер в нетрезвом состоянии набросился на девушку.

«Он перевернул меня и избивал несколько часов. Уложил меня на лопатки и начал бить по голове руками. Моя шуба вся была в крови. После этого я две недели сидела дома, не могла выйти, меня никто не отпускал. У меня глаза не открывались несколько дней подряд, резко ухудшилось зрение. На следующий день после избиения приехал охранник, профессиональный боксер, который делал мне процедуры, чтобы у меня глаза хоть открылись», — пожаловалась Ололо.

Ололо ушла от артиста и встретила нового бойфренда. От него Полина родила дочь. Рэпера возмутило появление ребенка на свет. После этого певец похитил у девушки своих сыновей.

Серега перевез мальчиков из Киева в Харьков и изолировал от общения с матерью. «Я почти год не видела детей. Я до сих пор не имею понятия, где они находятся», — подчеркнула Ололо.

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