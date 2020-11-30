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    Жизнь

    «Крутил романы с 5 девушками одновременно». Экс-жена рэпера Сереги обвинила его в изменах

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    <p>Бывшая гражданская жена 44-летнего Сереги рассказала о его предательстве</p> <div></div> - «Крутил романы с 5 девушками одновременно». Экс-жена рэпера Сереги обвинила его в изменах

    Бывшая гражданская жена 44-летнего Сереги рассказала о его предательстве

    По словам женщины, рэпер изменял ей сразу с несколькими

    Бывшая гражданская жена 44-летнего Сереги Полина Ололо призналась, что годы совместной жизни с музыкантом стали для нее настоящим адом. Музыкант изменял ей с другими женщинами. Однажды Полина наткнулась на онлайн-переписку рэпера с любовницей.

    «Я позвонила этой девушке. Она призналась, что у него с ней отношения. Причем, у него было еще четыре девушки параллельно, с которыми он крутил романы», — заявила Ололо.

    Серега также злоупотреблял алкоголем и избивал избранницу на глазах у детей. Самая крупная ссора Полины с гражданским мужем случалась в новогодние праздники. Рэпер в нетрезвом состоянии набросился на девушку.

    «Он перевернул меня и избивал несколько часов. Уложил меня на лопатки и начал бить по голове руками. Моя шуба вся была в крови. После этого я две недели сидела дома, не могла выйти, меня никто не отпускал. У меня глаза не открывались несколько дней подряд, резко ухудшилось зрение. На следующий день после избиения приехал охранник, профессиональный боксер, который делал мне процедуры, чтобы у меня глаза хоть открылись», — пожаловалась Ололо.

    Ололо ушла от артиста и встретила нового бойфренда. От него Полина родила дочь. Рэпера возмутило появление ребенка на свет. После этого певец похитил у девушки своих сыновей.

    Серега перевез мальчиков из Киева в Харьков и изолировал от общения с матерью. «Я почти год не видела детей. Я до сих пор не имею понятия, где они находятся», — подчеркнула Ололо.

    Ранее «Скотч» рассказывал о скандальном миллионере, который пришел на свадьбу друга с шестью беременными от него девушками.

    Бизнесмен пришел на торжество в розовом костюме и бежевом лонгсливе с шестью беременными девушками в серебристых вечерних нарядах и с одинаковыми прическами. Каждую из них он гладил по животу. Нвогу заявил, что является отцом их будущих детей.

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    Теги: знаменитости дети звезд семья
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