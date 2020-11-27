Милла Йовович показала первые шаги младшей дочери (видео)

Гордая мать опубликовала видео в своем Instagram-аккаунте

Голливудская актриса и модель Милла Йовович поделилась с фанатами записью с первыми шагами своей девятимесячной дочки Ошин Ларк Эллиот. На записи маленькая девочка стоит, неуверенно опершись рукой на кровать, мать же сидит рядом. Милла зовет дочку подойти и взять мячик, и вот спустя несколько секунд колебаний ребенок решается сделать первые шаги и самостоятельно подходит к матери. И Милла, и все присутствующие на видео в восторге от первых шагов малышки: они хлопают и поддерживают ребенка.

«И теперь официально: малышка Ошин начала ходить!» — подписала публикацию Милла.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Milla Jovovich (@millajovovich)

В комментариях поклонники со всего мира поздравляют любимую кинозвезду с первыми шагами дочери. Они не сомневаются, что это действительно значимое событие, а многие с жалостью замечают, что в свое время сами не сняли таких роликов.

«Такими видео я готова умиляться вечно», — пишут, например, русскоязычные фанаты актрисы.

Ошин Ларк Эллиот — уже третий ребенок в семье Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона, она родилась 2 февраля этого года. Другие дети пары: Эвер Габо и Дэшилл Иден. Во многих интервью Милла отмечала, что считает себя русской и разговаривает с дочерьми дома на русском языке, читает им книги со стихами и рассказами, так как ее родители из Тулы, а сама она наполовину русская, наполовину черногорка.

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