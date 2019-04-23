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    Жизнь

    Скончался великий герцог Люксембурга Жан

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    instagram / royal.addicted - Скончался великий герцог Люксембурга Жан
    instagram / royal.addicted

    Люксембург является конституционной монархией

    Умер великий герцог Люксембургский Жан, который руководил герцогством более трех с половиной десятилетий. Об этом сообщает агентство Reuters.

    Жан стал шестым великим герцогом в 1964 году, когда его мать Шарлотта отреклась от престола.

    В течение 36 лет его пребывания на посту главы государства Люксембург с населением в полмиллиона жителей превратился из промышленной тихой гавани в международный финансовый центр.

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    Скончался великий герцог Люксембурга Жан
    Скончался великий герцог Люксембурга Жан
    Скончался великий герцог Люксембурга Жан
    Скончался великий герцог Люксембурга Жан
    Скончался великий герцог Люксембурга Жан
    Скончался великий герцог Люксембурга Жан
    Скончался великий герцог Люксембурга Жан
    Скончался великий герцог Люксембурга Жан
    Скончался великий герцог Люксембурга Жан
    Скончался великий герцог Люксембурга Жан
    instagram / royal.addicted

    В 2000-м году великий герцог Люксембурга Жан отрекся от престола в пользу своего старшего сына Анри. За два года до этого он передал сыну большинство своих обязанностей.

    Люксембург является конституционной монархией. Великий герцог является руководителем исполнительной ветви, а законопроекты вступают в силу только с его подписью.

    умер
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