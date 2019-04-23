Скончался великий герцог Люксембурга Жан



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Люксембург является конституционной монархией

Умер великий герцог Люксембургский Жан, который руководил герцогством более трех с половиной десятилетий. Об этом сообщает агентство Reuters.

Жан стал шестым великим герцогом в 1964 году, когда его мать Шарлотта отреклась от престола.

В течение 36 лет его пребывания на посту главы государства Люксембург с населением в полмиллиона жителей превратился из промышленной тихой гавани в международный финансовый центр.

В 2000-м году великий герцог Люксембурга Жан отрекся от престола в пользу своего старшего сына Анри. За два года до этого он передал сыну большинство своих обязанностей.

Люксембург является конституционной монархией. Великий герцог является руководителем исполнительной ветви, а законопроекты вступают в силу только с его подписью.