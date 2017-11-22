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    Слишком длинный язык: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья королевскому двору

    Королева Великобритании не терпит вольностей, когда дело касается личной жизни членов ее семьи.
    На днях стало известно, что Елизавета II отказалась от услуг компании Rigby & Peller, на протяжении 57 лет производившей нижнее белье для членов королевской семьи. Причина банальна: бывшая владелица бизнеса оказалась слишком разговорчива для человека, работающего в столь интимной сфере. [READ_MORE] Как сообщает Daily Mail, экс-хозяйка
    • 14 Сiчня, 07:06
    • Розсилка

    Королева Великобритании не терпит вольностей, когда дело касается личной жизни членов ее семьи.

    На днях стало известно, что Елизавета II отказалась от услуг компании Rigby & Peller, на протяжении 57 лет производившей нижнее белье для членов королевской семьи. Причина банальна: бывшая владелица бизнеса оказалась слишком разговорчива для человека, работающего в столь интимной сфере.

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    Как сообщает Daily Mail, экс-хозяйка компании Джун Кентон выпустила мемуары, в которых рассказала о том, какие фасоны белья предпочитали принцесса Диана, принцесса Анна, а также сама Елизавета. Также Джун поделилась воспоминаниями о том, что во время примерок с королевой нередко бывали ее любимые корги.

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    Слишком длинный язык: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья королевскому двору
    Слишком длинный язык: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья королевскому двору
    Слишком длинный язык: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья королевскому двору
    Слишком длинный язык: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья королевскому двору
    Слишком длинный язык: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья королевскому двору
    Слишком длинный язык: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья королевскому двору
    Слишком длинный язык: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья королевскому двору
    Слишком длинный язык: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья королевскому двору
    Слишком длинный язык: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья королевскому двору
    Слишком длинный язык: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья королевскому двору
    Слишком длинный язык: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья королевскому двору
    Слишком длинный язык: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья королевскому двору
    Слишком длинный язык: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья королевскому двору
    Слишком длинный язык: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья королевскому двору
    Слишком длинный язык: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья королевскому двору
    Слишком длинный язык: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья королевскому двору
    Слишком длинный язык: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья королевскому двору
    Слишком длинный язык: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья королевскому двору
    Слишком длинный язык: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья королевскому двору
    Слишком длинный язык: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья королевскому двору
    Слишком длинный язык: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья королевскому двору
    Слишком длинный язык: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья королевскому двору
    Слишком длинный язык: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья королевскому двору
    Слишком длинный язык: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья королевскому двору
    Слишком длинный язык: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья королевскому двору
    Слишком длинный язык: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья королевскому двору
    Слишком длинный язык: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья королевскому двору
    Слишком длинный язык: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья королевскому двору
    Слишком длинный язык: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья королевскому двору
    Слишком длинный язык: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья королевскому двору
    Слишком длинный язык: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья королевскому двору
    Слишком длинный язык: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья королевскому двору
    Слишком длинный язык: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья королевскому двору
    Слишком длинный язык: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья королевскому двору
    Слишком длинный язык: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья королевскому двору
    Слишком длинный язык: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья королевскому двору
    Слишком длинный язык: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья королевскому двору
    Слишком длинный язык: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья королевскому двору
    Слишком длинный язык: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья королевскому двору
    Слишком длинный язык: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья королевскому двору
    Слишком длинный язык: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья королевскому двору
    Слишком длинный язык: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья королевскому двору
    Слишком длинный язык: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья королевскому двору
    Слишком длинный язык: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья королевскому двору
    Слишком длинный язык: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья королевскому двору
    Слишком длинный язык: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья королевскому двору
    Слишком длинный язык: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья королевскому двору
    Слишком длинный язык: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья королевскому двору
    Слишком длинный язык: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья королевскому двору
    Слишком длинный язык: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья королевскому двору
    Слишком длинный язык: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья королевскому двору
    Слишком длинный язык: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья королевскому двору
    Слишком длинный язык: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья королевскому двору
    Слишком длинный язык: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья королевскому двору
    Слишком длинный язык: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья королевскому двору
    Слишком длинный язык: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья королевскому двору
    Слишком длинный язык: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья королевскому двору
    Слишком длинный язык: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья королевскому двору
    Слишком длинный язык: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья королевскому двору
    Слишком длинный язык: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья королевскому двору
    Слишком длинный язык: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья королевскому двору
    Слишком длинный язык: Елизавета II сменила поставщика нижнего белья королевскому двору

    И хотя Джун продала компанию 7 лет назад и сейчас не имеет к ней отношения, королева расторгла многолетнее сотрудничество с Rigby & Peller - к большому сожалению ее нынешних владельцев.

    Напомним, что королева Елизавета II снялась в фильме «Коронация».

    В центре картины — церемония коронации королевы, состоявшаяся в 1953 году. Кроме того, Елизавета поделится воспоминаниями о короновании ее отца, короля Георга VI, которая прошла в 1937 году.

    Джерело: Hello!

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