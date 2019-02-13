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    Жизнь

    Словно ночной кошмар: Елизавета II прокомментировала ситуацию с отцом Меган Маркл

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    Елизавета ІІ - Словно ночной кошмар: Елизавета II прокомментировала ситуацию с отцом Меган Маркл
    Елизавета ІІ

    Королева недовольна, что конфликт герцогини Сассекской с ее родителем никак не закончится

    Ситуация с отцом Меган Маркл все больше запутывается во многом благодаря самому Томасу, который не упускает случая подлить масла в огонь. Дело усугубилось и тем, что друзья герцогини не выдержали и рассказали о письме, которое она написала отцу с просьбой перестать обливать ее грязью и говорить заведомую ложь, пишет Vanity Fair.

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    Словно ночной кошмар: Елизавета II прокомментировала ситуацию с отцом Меган Маркл
    Словно ночной кошмар: Елизавета II прокомментировала ситуацию с отцом Меган Маркл
    Словно ночной кошмар: Елизавета II прокомментировала ситуацию с отцом Меган Маркл
    Словно ночной кошмар: Елизавета II прокомментировала ситуацию с отцом Меган Маркл
    Словно ночной кошмар: Елизавета II прокомментировала ситуацию с отцом Меган Маркл
    Словно ночной кошмар: Елизавета II прокомментировала ситуацию с отцом Меган Маркл
    Словно ночной кошмар: Елизавета II прокомментировала ситуацию с отцом Меган Маркл
    Словно ночной кошмар: Елизавета II прокомментировала ситуацию с отцом Меган Маркл
    Словно ночной кошмар: Елизавета II прокомментировала ситуацию с отцом Меган Маркл
    Словно ночной кошмар: Елизавета II прокомментировала ситуацию с отцом Меган Маркл
    Словно ночной кошмар: Елизавета II прокомментировала ситуацию с отцом Меган Маркл
    Словно ночной кошмар: Елизавета II прокомментировала ситуацию с отцом Меган Маркл
    Словно ночной кошмар: Елизавета II прокомментировала ситуацию с отцом Меган Маркл
    Словно ночной кошмар: Елизавета II прокомментировала ситуацию с отцом Меган Маркл
    Словно ночной кошмар: Елизавета II прокомментировала ситуацию с отцом Меган Маркл
    Словно ночной кошмар: Елизавета II прокомментировала ситуацию с отцом Меган Маркл

    Все эти семейные драмы совершенно не нравятся Елизавете II. Королевский биограф Кэти Николь рассказала, что Ее Величество очень озабочена сложившейся ситуацией. По ее словам, друг Гарри и Меган рассказал, что королева попросила их уладить конфликт до Рождества.

    «Она сказала им обоим, что все это становится настоящим ночным кошмаром и им следует попытаться все уладить», – рассказала репортер.

    Тем временем сама герцогиня комментировать происходящее отказывается, так как все равно беспокоится за его душевное состояние. «Это очень запутанная и сложная в эмоциональном плане проблема. Кроме этого, не следует забывать, что Меган уже на седьмом месяце беременности», – отмечает источник. Усугубляется все тем, что поведение тестя несказанно раздражает Гарри, он злится и очень расстроен.

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    Меган Маркл Королева Елизавета II конфликт
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