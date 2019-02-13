Словно ночной кошмар: Елизавета II прокомментировала ситуацию с отцом Меган Маркл



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Елизавета ІІ

Королева недовольна, что конфликт герцогини Сассекской с ее родителем никак не закончится

Ситуация с отцом Меган Маркл все больше запутывается во многом благодаря самому Томасу, который не упускает случая подлить масла в огонь. Дело усугубилось и тем, что друзья герцогини не выдержали и рассказали о письме, которое она написала отцу с просьбой перестать обливать ее грязью и говорить заведомую ложь, пишет Vanity Fair.

Все эти семейные драмы совершенно не нравятся Елизавете II. Королевский биограф Кэти Николь рассказала, что Ее Величество очень озабочена сложившейся ситуацией. По ее словам, друг Гарри и Меган рассказал, что королева попросила их уладить конфликт до Рождества.

«Она сказала им обоим, что все это становится настоящим ночным кошмаром и им следует попытаться все уладить», – рассказала репортер.

Тем временем сама герцогиня комментировать происходящее отказывается, так как все равно беспокоится за его душевное состояние. «Это очень запутанная и сложная в эмоциональном плане проблема. Кроме этого, не следует забывать, что Меган уже на седьмом месяце беременности», – отмечает источник. Усугубляется все тем, что поведение тестя несказанно раздражает Гарри, он злится и очень расстроен.