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    Жизнь

    «Слуга народа» засветила легендарную сумку Chanel за 170 тысяч гривен

    • Розсилка
    Елена Шуляк - «Слуга народа» засветила легендарную сумку Chanel за 170 тысяч гривен
    Елена Шуляк

    В декларацию за 2018 год народный депутат внесла четыре квартиры и три люксовых автомобиля

    Народный депутат от «Слуги народа» Елена Шуляк была замечена в Раде с сумкой стоимостью больше 177 тысяч гривен. Об этом сообщила в своем Фейсбуке журналистка Анна Стешенко.

    «Знакомьтесь. Народный депутат «Слуги народа» Елена Шуляк, номер 13 в партийном списке на выборах и сегодня заместитель председателя провластной фракции. Женщина видная и богатая. Может себе позволить прийти в Верховную Раду с культовой сумкой Chanel Jumbo в самом большом размере. Эту винтажную модель можно приобрести в сети за $7.240. Правда, как указывает продавец, с «некоторыми дефектами и с витрины магазина». Такую же модель pre-owned (ношеную, да-да, сумки Chanel — это такое себе неплохое капиталовложение, ведь сумочку всегда можно будет продать на аукционе) на известных мировых сайтах мы нашли по цене в диапазоне: 3.093 евро — $4.339», – отмечает Анна.

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    «Слуга народа» засветила легендарную сумку Chanel за 170 тысяч гривен
    «Слуга народа» засветила легендарную сумку Chanel за 170 тысяч гривен
    «Слуга народа» засветила легендарную сумку Chanel за 170 тысяч гривен
    «Слуга народа» засветила легендарную сумку Chanel за 170 тысяч гривен
    «Слуга народа» засветила легендарную сумку Chanel за 170 тысяч гривен
    «Слуга народа» засветила легендарную сумку Chanel за 170 тысяч гривен
    «Слуга народа» засветила легендарную сумку Chanel за 170 тысяч гривен
    «Слуга народа» засветила легендарную сумку Chanel за 170 тысяч гривен

    По информации журналистки, путь Елены к предметам роскоши и высоким кабинетам не был столь внезапным. В 2007 году она была назначена Генеральным директором компании «Midland Development Ukraine». В октябре 2017 она стала соучредителем ООО «Криэйтор», занимающейся в Киеве деятельностью по предоставлению в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества. Она является владельцем существенной доли компании. Согласно открытым данным Википедии, ее доля составляет - 38,62 гривен или 38.24% стоимости активов.

    В декларацию за 2018 год народный депутат внесла четыре квартиры и три люксовых автомобиля. А также задекларировала несколько вкладов в разных валютах, в частности, $43126 в госбанке, 3 млн. 870 гривен и $420 тыс. — «налички».

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