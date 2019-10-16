«Слуга народа» засветила легендарную сумку Chanel за 170 тысяч гривен



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Елена Шуляк

В декларацию за 2018 год народный депутат внесла четыре квартиры и три люксовых автомобиля

Народный депутат от «Слуги народа» Елена Шуляк была замечена в Раде с сумкой стоимостью больше 177 тысяч гривен. Об этом сообщила в своем Фейсбуке журналистка Анна Стешенко.

«Знакомьтесь. Народный депутат «Слуги народа» Елена Шуляк, номер 13 в партийном списке на выборах и сегодня заместитель председателя провластной фракции. Женщина видная и богатая. Может себе позволить прийти в Верховную Раду с культовой сумкой Chanel Jumbo в самом большом размере. Эту винтажную модель можно приобрести в сети за $7.240. Правда, как указывает продавец, с «некоторыми дефектами и с витрины магазина». Такую же модель pre-owned (ношеную, да-да, сумки Chanel — это такое себе неплохое капиталовложение, ведь сумочку всегда можно будет продать на аукционе) на известных мировых сайтах мы нашли по цене в диапазоне: 3.093 евро — $4.339», – отмечает Анна.

По информации журналистки, путь Елены к предметам роскоши и высоким кабинетам не был столь внезапным. В 2007 году она была назначена Генеральным директором компании «Midland Development Ukraine». В октябре 2017 она стала соучредителем ООО «Криэйтор», занимающейся в Киеве деятельностью по предоставлению в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества. Она является владельцем существенной доли компании. Согласно открытым данным Википедии, ее доля составляет - 38,62 гривен или 38.24% стоимости активов.

В декларацию за 2018 год народный депутат внесла четыре квартиры и три люксовых автомобиля. А также задекларировала несколько вкладов в разных валютах, в частности, $43126 в госбанке, 3 млн. 870 гривен и $420 тыс. — «налички».

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