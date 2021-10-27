Смерть Галины Гатчинс. Сотрудник ошибся с пистолетом не впервые

Как выяснилось, подавший оружие помощник режиссера в прошлом был уволен за похожий инцидент

Стали известны новые подробности в расследовании трагедии на съемках фильма «Ржавчина» (Rust). Как оказывается, помощник режиссера Дэйв Холс, подавший Алеку Болдуину бутафорский пистолет с боевым патроном, уже был замешан в инциденте со стрельбой на съемочной площадке. Это произошло в 2019 году при работе над другой лентой. Тогда пострадал сотрудник съемочного коллектива – и Холс был уволен. Об этом стало известно во вторник, 26 октября, сообщают «Вести».

Речь идет о фильме «Стезя свободы» (Freedom’s Path). Во время съемок из бутафорского оружия был произведен выстрел, в результате чего пострадал звукооператор. Ему оказали медицинскую помощь, и он вернулся к исполнению своих обязанностей, однако Холса отстранили от работы в тот же день.

Напомним, 22 октября актер Алек Болдуин во время съемок сделал выстрел из бутафорского оружия, застрелив оператора Галину Хатчинс и тяжело ранив режиссера Джоэла Соуза. Сообщается, что актер держал в руках пистолет, который был признан безопасным за считанные минуты до трагического выстрела.

По показаниям раненного режиссера Джоэла Соуза, инцидент произошел во время репетиций к сцене в церкви. Болдуин сидел на скамье и тренировался в вытаскивании пистолета. Соуза отметил, что смотрел через плечо Галины Хатчинс, когда услышал звук выстрела. Хатчинс сделала шаг назад и схватилась за живот, окружающие сотрудники помогли ей лечь на пол. Другой участник съемок вспомнил, как Хатчинс сказала, что не чувствует ног.

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