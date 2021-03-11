Собак Байдена выдворили из Белого дома из-за плохого поведения

Одна из овчарок президента укусила сотрудника службы безопасности, из-за чего обоих псов решили отправить в семейный дом Байденов в Делавэре

Двух немецких овчарок президента США Джо Байдена вывезли из Белого дома из-за агрессивного поведения одной из них, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Пес по кличке Мейджор, которого Байден взял из приюта в 2018 году, укусил сотрудника службы безопасности. Собак отправили в семейный дом президента в штате Делавэр.

Трехлетний Мейджор неоднократно набрасывался на сотрудников Белого дома, а также постоянно лаял и прыгал, сообщает телеканал. При этом Чемп, которому 13 лет, вел себя спокойно.

Позднее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила поведение Мейджора акклиматизацией и процессом привыкания к новой среде и людям. По ее словам, сотрудник службы безопасности, которого укусила собака, получил незначительную травму.

Псаки заявила, что отъезд собак был запланирован заранее, а в Делавэре о них заботятся друзья семьи Байденов. Пресс-секретарь заверила, что Чемп и Мейджор скоро вернутся в Белый дом.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык откровенно рассказала о проблемах в интимной жизни: «С сексом проблема».

«Скажу всей стране — с сексом проблема. По интернету это невозможно. Поэтому можете мне не завидовать. Я снова наверное начну петь песни «Одинокая», «Она мне сегодня позвонила», -призналась артистка.