Пэрис Хилтон взбудоражила поклонников снимком в радужном купальнике



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Актриса Пэрис Хилтон Фото: @parishilton

Подписчики оценили внешний вид Хилтон и восхитились ее креативностью

Актриса и экс-наследница отельной империи Hilton Пэрис Хилтон поделилась откровенным снимком в бикини. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

39-летняя знаменитость запечатлена на фоне неба и радуги в купальнике такой же расцветки. Хилтон попозировала с ярким макияжем в фиолетовых оттенках. Длинные волосы она собрала в высокий хвост, а на шею надела серебряное колье в виде креста. «Радуга — мой любимый цвет», — подписала пост актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Paris Hilton (@parishilton) 10 Июн 2020 в 12:14 PDT

Подписчики оценили внешний вид Хилтон и восхитились ее креативностью. «Ты лучик солнца в темном царстве. Обожаю тебя, Перис!», «Моя королева», «Я люблю тебя!», «А ты мой любимый цвет», «Икона», «Мой самый любимый человек в этом мире», — комментировали поклонники.

В мае Пэрис Хилтон опубликовала откровенное видео в купальнике в честь Национального дня бургера. Она попозировала в черном слитном комплекте с вырезами на груди и спине. В ролике Хилтон сперва моет машину, после чего начинает есть бургер. Известно, что в США названный праздник отмечается 28 мая.