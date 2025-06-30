«Сотні тисяч агентів Москви»: зловісне передбачення Назарія Яремчука з його щоденника

30 років без Назарія Яремчука: Зловісне передбачення співака про «агентів Москви» та долю України

Сьогодні, 30 червня 2025 року, минає 30 років з дня смерті видатного українського співака Назарія Яремчука. За кілька тижнів до своєї смерті, 30 червня 1995 року, він залишив у власному щоденнику передбачення, яка доля чекає на Україну та українців. Його бачення майбутнього рідної країни залишається напрочуд актуальним і через десятиліття. Про це повідомляє «Главком».

Співак особливо відзначав вплив Росії, розповідаючи, що в Україну «запущено сотні тисяч агентів Москви для дестабілізації стану в державі»:

«І досі плачемось. Обдурюють нас з допомогою Москви і нас самих обдурюють, що не можемо жити добре, без підказки, без керівної ролі найголоднішого, обдертого москвича, але який має атомну зброю, нафту і газ, ще в недалекому минулому викачували з наших надр ці багатства. Нас віками обдирали, гнобили, експлуатували, вивозили все – від сала і чорнозему, від трудящих рук до геніального інтелекту. Тепер – ми держава. Не дають будувати. Контррозвідки Москви наплодили чи не сотні газет в Україні, і скрізь пропаганда проти нашої дорогої і рідної, терплячої і серцю милої Батьківщини України».

Яремчук наголошував, що скрізь, де йдуть війни, «скрізь замішана Москва». Він закликав до пильності всіх громадян України, незалежно від національності:

«Любі українці, народе України – це і українці, білоруси, росіяни, євреї, німці, болгари, румуни і всі-всі – будьте пильні! Нас хочуть уярмити, нас хочуть порізнити, розсварити. Не даймо їм цього шансу, бо в нас його не буде».

Окремо співак писав про «навалу московського примітиву, яка створила цілковиту пустку в душах української молоді», та про те, як Україну наповнила дешевизна:

«Ми гордились раніше, що ми – найбільш читаючий народ і дуже розумний. На жаль, це не так. Як кролик перед удавом, наш народ перед урядом з півночі. Ще ніколи з півночі нам не приходило добро. Треба змінитись. Трохи порозумнішати. Купуй вітчизняне. Люди наші будуть мати більшу зайнятість, будуть отримувати зарплату і т.д.».

Нагадаємо, пісні Юрія Рибчинського виконували такі відомі артисти, як Ніна Матвієнко, Назарій Яремчук, Василь Зінкевич, Софія Ротару, Руслана Лижичко, Павло Зібров та багато інших

22 травня, свій 80-річний ювілей святкує Народний артист і Герой України Юрій Рибчинський – один із творців сучасної української естрадної пісні. «Главком» пригадує основні етапи його життя і творчості.