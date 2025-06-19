Росія пообіцяла повернути частину викрадених українських дітей до кінця червня

Путінська викрадачка дітей заявила, що готує список дітей у відповідь, аби ті «возз'єдналися з сім'ями»

Львова-Бєлова обурилася, що українська сторона хоче повернути викрадених Росією дітей

Уповноважена з прав дитини РФ Марія Львова-Бєлова заявила, що до кінця місяця Росія передасть п'ятьох українських дітей зі списку, який російська сторона отримала на переговорах у Стамбулі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російську омбудсменку.

«Ми можемо сказати про п'ять осіб, які в нас уже з цього списку були в роботі, готових до повернення на територію України», – зазначила вона.

Водночас посадовиця заявила, що Російська Федерація також готує список дітей, які начебто перебувають в Україні і «потребують возз'єднання з сім'ями». Російська омбудсменка, на яку Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт, заявила, що «неправильно, що Україна надає списки дітей». «У нас також є діти, які перебувають на території України і вимагають возз'єднання зі своїми російськими сім'ями», – стверджує Львова-Бєлова.

За словами путінської викрадачки дітей, готовий список Москва передасть Києву під час третього раунду переговорів.

Уповноважена РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова зізналась у злочинах щодо українських дітей. Вона розповіла у прямому ефірі на пропагандистському каналі, що депортувала на свою територію дітей з українських сиротинців. Протягом 2022 року Росія депортувала сотні тисяч українських дітей.

Нагадаємо, у Кремлі заявили, що новий раунд переговорів із Україною можуть провести після 22 червня. Дату перемовин ще не визначили, а місце зустрічі, ймовірно, залишиться тим самим – у Стамбулі.

До слова, під час перемовин у Стамбулі голова російської делегації Володимир Мединський відреагував на пропозицію України повернути депортованих українських дітей цинічним проханням.

До слова, глава Росії Володимир Путін висловив готовність зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Путін каже, що його зустріч із Зеленським можлива на завершальному етапі переговорів, щоб «поставити крапку».