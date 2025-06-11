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Путінський переговірник лякає Україну новими територіальними втратами: деталі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Путінський переговірник лякає Україну новими територіальними втратами: деталі
Володимир Мединський очолював делегацію країни-агресора РФ на переговорах з Україною у Стамбулі
фото: Telegram / Владимир Мединский

Мединський вважає, що війна в Україні – це начебто протистояння двох держав, які «по суті є одним народом і приречені бути близькими»

Глава делегації країни-агресора РФ на переговорах у Стамбулі Володимир Мединський заявив, що, буцімто якщо Київ не піде на компроміс з Москвою, це призведе «лише до територіальних втрат України». Про це переговорник Кремля заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal, інформує «Главком».

За словами Мединського, помилка Заходу полягає в тому, що він розглядає агресію РФ проти України як щось подібне до конфлікту між Англією та Францією – двома країнами з власною різною історією та культурою.

Він вважає, що війна в Україні – це начебто протистояння двох держав із загальною мовою та культурою, які «по суті є одним народом і приречені бути близькими». «Це схоже на конфлікт між двома братами старшим і молодшим – про те, хто з них розумніший і важливіший. Цей конфлікт, на жаль, поглиблює наші розбіжності, і тому ми хочемо, щоб він закінчився якомога швидше», – заявив представник російського диктатора.

Мединський також сказав, що конфлікт поглиблює різницю між Росією та Україною, тому Москва буцімто хоче закінчити його якнайшвидше.

«Росія хоче миру, але якщо Україна продовжить керуватися національними інтересами інших країн, то Москва буде змушена відреагувати», – наголосив очільник російської делегації.

Також він заявив, що із Росією «неможливо вести довгу війну», адже, за його словами, вона перемагає у затяжних конфліктах, таких як 21-річна війна зі Швецією.

Нагадаємо, Володимир Мединський використовував фейкові цитати імператора Наполеона I і німецького канцлера Отто фон Бісмарка під час перемовин із делегацією України у Стамбулі 16 травня. Зокрема, на інтерв'ю, яке Мединський дав за підсумками заходу телепропагандисту з РФ Євгену Попову. Мединський практично відразу дістав якусь папку з документами і заявив, що «вів переговори по ній».

Спираючись на папери з папки, почав читати лекцію про російсько-турецькі війни, Північну війну, війни на Балканах, Першу світову та радянсько-фінську війни, а наприкінці навів вигадані цитати Наполеона I та Бісмарка – намагаючись таким чином аргументувати, чому «Росія не може погодитися на 30-денне безумовне припинення вогню». Зокрема, Мединський приписав Отто фон Бісмарку цитату «Ніколи не намагайтеся обдурити росіян – рано чи пізно росіяни завжди приходять за своїм». Автентичність цієї «цитати» Бісмарка спростовують, зокрема, і на сайті Російського військово-історичного товариства, яке створив і очолює особисто Мединський.

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Теги: Москва війна росія Україна

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