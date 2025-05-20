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Іво Бобул виказав образу на покійного Назарія Яремчука

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Іво Бобул натякнув на непрості стосунки із Назарієм Яремчуком
колаж: glavcom.ua

Іво Бобул підкреслив свою повагу до творчості Назарія Яремчука, але...

Народний артист України Іво Бобул поділився неоднозначними спогадами про покійного колегу та земляка з Буковини Назарія Яремчука. В інтерв'ю Ростиславу Калацинському артист висловив образу на Яремчука як на людину, хоча й відзначив його талант як співака, пише «Главком».

«Я поважав його як співака, а як людину... У нас були такі стосунки «привіт-привіт», і більше нічого. Це вже історія...», – зазначив Іво Бобул. Співак натякнув на складніші обставини їхніх стосунків, але вирішив не вдаватися до подробиць. «Якби я розповів, як воно було насправді, то не було б файно з мого боку. Саме головне, що я витерпів все, і я стою тут перед вами», – додав Бобул.

При цьому Іво Бобул підкреслив свою повагу до творчості Назарія Яремчука. «Я поважав його як співака, це однозначно. Він був людиною творчою, у нього був гарний репертуар, все було дуже нормально і він дуже популярний був», – зазначив артист.

При цьому в іншій частині цього інтерв'ю Бобул також згадував початковий період своєї творчості і роботи у Чернівецькій філармонії і зазначав, що тобі його там ображали тим, що до Києва та Москви відправляли не його, а інших артистів. Ймовірно серед таких і був Яремчук. За словами Бобула, тоді його вважали некрасивим, і тому замінювали його іншими співаками.

Нагадаємо, Іво Бобул також розповів про конфлікт з Вадимом Крищенко, який стався під час святкування 90-річча поета-пісняра. Співак підкреслив, що конфлікт з Вадимом Крищенко розпочався з його відмови приїхати на ювілей автора його головних суперхітів. Народний артист України Іво Бобул оголосив себе найкращим співаком країни, який і дав популярність творам Крищенка.

До слова, 8 серпня 2024 року у прокат вийшла документальна стрічка про видатного українського співака Назарія Яремчука «Яремчук: Незрівнянний світ краси». Продюсер фільму Максим Сердюк розповів, що сини легендарного українського співака відмовилися від зйомок у фільмі, присвяченому творчості їхнього батька.

Стрічка розповідає історію першої української попзірки. У ній – перемога Назарія Яремчука на конкурсі «Пісня – 71» з хітом «Червона рута», загибель Володимира Івасюка, переслідування співака Комітетом державної безпеки СРСР, його виступи у Чорнобилі та Афганістані та, звісно, особисте життя. Через спогади близьких, особистий щоденник і ексклюзивні хроніки фільм висвітлює біографію Назарія та його шлях до міжнародної слави.

Фільм складається з історій від дружини артиста Дарини Яремчук та доньки Марії Яремчук, колег, а також дослідження його культурного внеску музичними експертами. У фільмі вперше звучать уривки з особистих щоденників артиста, які режисер стрічки Артем Григорян використав як закадровий голос.

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Теги: конфлікт Іво Бобул

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