Іво Бобул виказав образу на покійного Назарія Яремчука

Іво Бобул підкреслив свою повагу до творчості Назарія Яремчука, але...

Народний артист України Іво Бобул поділився неоднозначними спогадами про покійного колегу та земляка з Буковини Назарія Яремчука. В інтерв'ю Ростиславу Калацинському артист висловив образу на Яремчука як на людину, хоча й відзначив його талант як співака, пише «Главком».

«Я поважав його як співака, а як людину... У нас були такі стосунки «привіт-привіт», і більше нічого. Це вже історія...», – зазначив Іво Бобул. Співак натякнув на складніші обставини їхніх стосунків, але вирішив не вдаватися до подробиць. «Якби я розповів, як воно було насправді, то не було б файно з мого боку. Саме головне, що я витерпів все, і я стою тут перед вами», – додав Бобул.

При цьому Іво Бобул підкреслив свою повагу до творчості Назарія Яремчука. «Я поважав його як співака, це однозначно. Він був людиною творчою, у нього був гарний репертуар, все було дуже нормально і він дуже популярний був», – зазначив артист.

При цьому в іншій частині цього інтерв'ю Бобул також згадував початковий період своєї творчості і роботи у Чернівецькій філармонії і зазначав, що тобі його там ображали тим, що до Києва та Москви відправляли не його, а інших артистів. Ймовірно серед таких і був Яремчук. За словами Бобула, тоді його вважали некрасивим, і тому замінювали його іншими співаками.

Нагадаємо, Іво Бобул також розповів про конфлікт з Вадимом Крищенко, який стався під час святкування 90-річча поета-пісняра. Співак підкреслив, що конфлікт з Вадимом Крищенко розпочався з його відмови приїхати на ювілей автора його головних суперхітів. Народний артист України Іво Бобул оголосив себе найкращим співаком країни, який і дав популярність творам Крищенка.

До слова, 8 серпня 2024 року у прокат вийшла документальна стрічка про видатного українського співака Назарія Яремчука «Яремчук: Незрівнянний світ краси». Продюсер фільму Максим Сердюк розповів, що сини легендарного українського співака відмовилися від зйомок у фільмі, присвяченому творчості їхнього батька.

Стрічка розповідає історію першої української попзірки. У ній – перемога Назарія Яремчука на конкурсі «Пісня – 71» з хітом «Червона рута», загибель Володимира Івасюка, переслідування співака Комітетом державної безпеки СРСР, його виступи у Чорнобилі та Афганістані та, звісно, особисте життя. Через спогади близьких, особистий щоденник і ексклюзивні хроніки фільм висвітлює біографію Назарія та його шлях до міжнародної слави.

Фільм складається з історій від дружини артиста Дарини Яремчук та доньки Марії Яремчук, колег, а також дослідження його культурного внеску музичними експертами. У фільмі вперше звучать уривки з особистих щоденників артиста, які режисер стрічки Артем Григорян використав як закадровий голос.