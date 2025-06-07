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Микола Княжицький Народний депутат України

Навальна закликає ЄС фінансувати російські опозиційні медіа – що з цим не так?

glavcom.ua
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Навальна виступила проти фінансування «Радіо Свобода»
фото з відкритих джерел

Що ж має підтримувати Європейський Союз?

Юлія Навальна виступила проти фінансування «Радіо Свобода», закликавши натомість підтримувати російські опозиційні медіа. Мовляв, «Радіо Свобода» – це американське медіа, яке розповідає про Росію, а підтримку слід надавати саме російським медіа.

Почнімо з того, що «Радіо Свобода» веде мовлення не лише на Росію, а й іншими мовами в різні країни. І виглядає щонайменше дивно не підтримати, наприклад, українську службу Радіо Свобода, але віддати ці кошти російським медіа.

Ще дивніше, що жодне з медіа, про які, ймовірно, йдеться у висловлюваннях Навальної, не засудило окупацію українських територій, включно з Кримом, і не назвало російських військових злочинцями та вбивцями, а не «нашими хлопчиками».

Колись академік Андрій Сахаров з трибуни Першого з’їзду народних депутатів СРСР уперше відкрито заявив про злочинну війну в Афганістані. Але ще у 1980 році, перебуваючи на засланні, він у листах до керівництва держави вимагав негайного виведення радянських військ з Афганістану.

Де сьогодні ті російські медіа, які вимагають негайного і беззастережного виведення російських військ з усієї території України, включно з Кримом? Таких немає. А отже, Європа, яка прагне підтримати ці медіа, фактично підтримує тероризм Путіна – навіть якщо самі ці медіа нібито виступають проти нього.

Що ж має підтримувати Європейський Союз? Я не заперечую проти створення медіапрограм для росіян на території Європи чи України. Врешті-решт, коаліція країн, які протистоять агресору, повинна використовувати всі інструменти, зокрема інформаційні. Російськомовний канал можна створити, наприклад, у Польщі чи в Україні.

Але його редакційну політику повинні визначати саме ці країни. Неприйнятно, щоб за кошт ЄС фінансувалися медіа з імперськими наративами, навіть якщо вони формально критикують Путіна, але при цьому не визнають необхідності звільнення всіх окупованих територій, включно з Кримом.

Набагато важливіше – підтримати україномовні та кримськотатарськомовні медіа в Україні. Через війну їм складно виживати, однак саме вони є критично важливими для опору російській пропаганді в українському суспільстві. Зрештою, підтримка медіа мовами, які Росія намагається знищити з імперських міркувань, – це важливий крок у протидії реалізації її імперських задумів

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Теги: росія Європа фінансування опозиція Європейський союз

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Микола Княжицький

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