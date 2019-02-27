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    Жизнь

    Создатель Gorillaz Джейми Хьюлетт запустил коллаборацию с модным брендом

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    Создатель Gorillaz Джейми Хьюлетт запустил коллаборацию с модным брендом

    Художник разработал принты для одежды с участниками легендарной группы

    Художник комиксов и дизайнер Джейми Хьюлетт, известный созданием внешности группы Gorillaz, выпустил коллекцию принтов для бренда Levi’s. Изображения Мердока Никкалса, Нудл, 2D и Рассела Хоббса вместе с логотипом бренда можно будет самостоятельно выбрать на тот предмет одежды, который нужен покупателю.

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    Создатель Gorillaz Джейми Хьюлетт запустил коллаборацию с модным брендом
    Создатель Gorillaz Джейми Хьюлетт запустил коллаборацию с модным брендом
    Создатель Gorillaz Джейми Хьюлетт запустил коллаборацию с модным брендом
    Создатель Gorillaz Джейми Хьюлетт запустил коллаборацию с модным брендом
    Создатель Gorillaz Джейми Хьюлетт запустил коллаборацию с модным брендом

     «Смысл кастомизации - в использовании творческой силы миллионов наших поклонников. Кроме того, это экономит много времени на дизайне, а значит, оставляет больше времени для других наших увлечений. Я готовлюсь стать бойцом ММА», - приводит слова одного из персонажей Мердока Никкалса портал Нypebeast.

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