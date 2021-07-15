Знаменитый украинский певец попал в Книгу рекордов (фото)
Своим путешествием артист хотел популяризировать здоровый образ жизни среди молодежи
Украинский певец, фронтмен группы «Скай» Олег Собчук стал первым украинским артистом, кто проехал самое большое расстояние с востока на запад на велосипеде за минимальное время. Именно эту цель знаменитость ставил перед путешествием.
Как стало известно, путешествие певца начиналось в восточном поселке Меловое и завершилась в западном Чопе. Велотур длился 19 дней в июне 2021, а его протяженность достигла 2155 километров.
Отмечается, что своим путешествием Собчук хотел популяризировать здоровый образ жизни среди молодежи и призвать отказаться от вредных привычек.
Официально зафиксированные результаты рекорда Украины:
Старт – 8 июня 2021, Меловое, Луганская область
Финиш – 27 июня 2021, Чоп, Закарпатская область
Преодоленная дистанция – 2155 километров
Потраченное время – 19 дней
К слову, Собчук получил диплом, подтверждающий факт регистрации рекорда Украины и выступающий свидетельством всеобщего признания.
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«С годовщиной тебя, мой единственный. Спасибо за любовь, поддержку и смех. Люблю тебя», - написала Кристен.
Позже Шевченко ответил на приветствие жены и тоже запостил фото вместе.