Знаменитый украинский певец попал в Книгу рекордов (фото)

Своим путешествием артист хотел популяризировать здоровый образ жизни среди молодежи

Украинский певец, фронтмен группы «Скай» Олег Собчук стал первым украинским артистом, кто проехал самое большое расстояние с востока на запад на велосипеде за минимальное время. Именно эту цель знаменитость ставил перед путешествием.

Как стало известно, путешествие певца начиналось в восточном поселке Меловое и завершилась в западном Чопе. Велотур длился 19 дней в июне 2021, а его протяженность достигла 2155 километров.

Отмечается, что своим путешествием Собчук хотел популяризировать здоровый образ жизни среди молодежи и призвать отказаться от вредных привычек.

Официально зафиксированные результаты рекорда Украины:

Старт – 8 июня 2021, Меловое, Луганская область

Финиш – 27 июня 2021, Чоп, Закарпатская область

Преодоленная дистанция – 2155 километров

Потраченное время – 19 дней

К слову, Собчук получил диплом, подтверждающий факт регистрации рекорда Украины и выступающий свидетельством всеобщего признания.

Ранее «Скотч» сообщал, что красотка-жена Андрея Шевченко трогательно поздравила тренера сборной Украины с годовщиной и показала фото из семейного архива.

«С годовщиной тебя, мой единственный. Спасибо за любовь, поддержку и смех. Люблю тебя», - написала Кристен.

Позже Шевченко ответил на приветствие жены и тоже запостил фото вместе.