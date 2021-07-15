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    Знаменитый украинский певец попал в Книгу рекордов (фото)

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    Украинский певец, фронтмен группы &laquo;Скай&raquo; Олег Собчук - Знаменитый украинский певец попал в Книгу рекордов (фото)
    Украинский певец, фронтмен группы «Скай» Олег Собчук
    instagram.com/sob4uk/

    Своим путешествием артист хотел популяризировать здоровый образ жизни среди молодежи

    Украинский певец, фронтмен группы «Скай» Олег Собчук стал первым украинским артистом, кто проехал самое большое расстояние с востока на запад на велосипеде за минимальное время. Именно эту цель знаменитость ставил перед путешествием.

    Как стало известно, путешествие певца начиналось в восточном поселке Меловое и завершилась в западном Чопе. Велотур длился 19 дней в июне 2021, а его протяженность достигла 2155 километров.

    Отмечается, что своим путешествием Собчук хотел популяризировать здоровый образ жизни среди молодежи и призвать отказаться от вредных привычек.

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    Знаменитый украинский певец попал в Книгу рекордов (фото)
    Знаменитый украинский певец попал в Книгу рекордов (фото)
    Знаменитый украинский певец попал в Книгу рекордов (фото)
    Знаменитый украинский певец попал в Книгу рекордов (фото)
    instagram.com/sob4uk/

    Официально зафиксированные результаты рекорда Украины:

    Старт – 8 июня 2021, Меловое, Луганская область

    Финиш – 27 июня 2021, Чоп, Закарпатская область

    Преодоленная дистанция – 2155 километров

    Потраченное время – 19 дней

    К слову, Собчук получил диплом, подтверждающий факт регистрации рекорда Украины и выступающий свидетельством всеобщего признания.

    Ранее «Скотч» сообщал, что красотка-жена Андрея Шевченко трогательно поздравила тренера сборной Украины с годовщиной и показала фото из семейного архива.

    «С годовщиной тебя, мой единственный. Спасибо за любовь, поддержку и смех. Люблю тебя», - написала Кристен.

    Позже Шевченко ответил на приветствие жены и тоже запостил фото вместе.

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    Теги: знаменитости здоровый образ жизни шоу-бизнес
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    Знаменитый украинский певец попал в Книгу рекордов (фото)