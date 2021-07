Самый ленивый парень в мире взял себя в руки и похудел на 108 кг (фото)

108 килограммов ушли, но о былом весе напоминают горы обвисшей кожи

В 2018 году Стивен Высоцкий, который никогда и не был худышкой, расстался со своей девушкой. Стресс и его заедание сделали свое дело — вес мужчины с огромной скоростью пополз вверх. Только в 2019-м Стивен встал на весы и осознал, в каком плачевном состоянии находится его тело. Прячущееся за животом мужчины табло показало 229 килограммов. Нужно было что-то решать. Благо помощь скоро подоспела.

Приятели Стивена Даниэл и Дэвид, которые поддерживали его все время после расставания, намекнули ему — пора записаться в спортзал. Высоцкий с ужасом представил эту картину. Более неподходящего места для него и придумать было нельзя. Но вскоре парень узнал, что все трудности стоили результата.

Как только я попал туда, мне пришлось выбросить из головы то, что люди смотрели на меня с улыбкой. Помню, как однажды сидел в машине и ждал какого-то момента, чтобы выйти и пойти заниматься. Тогда я сказал себе: "Если я трачу столько времени и усилий на других, то что мне мешает тратить это на себя?"

С самого начала Стивен начал заниматься что есть сил по найденному на "Ютубе" курсу. Дальше парень разобрался во всем сам и начал делать все необходимые упражнения уже без помощи видео. Результат оказался ошеломительный. За три года тренировок ему удалось похудеть почти вдвое. Сейчас он весит 120 килограммов — прилично для того, кто совсем недавно чуть ли не ломал весы.

Недавно видео с преображением Стивена завирусилось по соцсетям. Пользователи были в шоке от того, как сильно изменился парень. Многие в недоумении спрашивали — что нужно сделать, чтобы так же похудеть. На такие вопросы Высоцкий отвечает так, словно обращается к себе трехлетней давности.

Ранее «Скотч» сообщал, что принц Чарльз поделился списком любимых песен.

Принц Уэльский особенно отметил композицию Givin 'Up, Givin' In, которую группа The Three Degrees исполнила на его 30-летии. По его словам, эта песня вызывает у него «непреодолимое желание встать и пуститься в пляс».

Среди других фаворитов принца — американские певицы Дайана Росс и Барбара Стрейзанд, а также французская певица Эдит Пиаф.