Стала известна причина побега шестой жены правителя Дубая и премьера ОАЭ



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Шейх Дубая Мухаммед аль-Мактум и принцесса Хайя бинт аль-Хусейн zumapress.com / Legion Media

Сначала женщина вместе с 11-летней дочерью и 7-летним сыном сбежала в Германию, откуда ее пытался вернуть супруг, но получил отказ с немецкой стороны

Изданию The Times удалось выяснить причину побега принцессы Хайи - одной из шести жен правителя Дубая и премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, шейха Мухаммеда аль-Мактума. 45-летняя принцесса решилась на столь отчаянный шаг после того, как супруг заподозрил ее в измене. Сообщается, что 69-летний шейх стал с недоверием относиться к связи Хайи с телохранителем их семьи - бывшим офицером британской армии. Неизвестно, были ли подозрения шейха обоснованными, но друзья принцессы утверждают, что она всерьез испугалась за свою жизнь после записи в Instagram от ее супруга: «Ты предатель, ты предала самое дорогое. Твоя тайна раскрыта». Сначала женщина вместе с 11-летней дочерью и 7-летним сыном сбежала в Германию, откуда ее пытался вернуть супруг, но получил отказ с немецкой стороны. Затем Хайя перебралась в Великобританию. Сейчас принцесса с детьми прячется в Лондоне, в своем особняке стоимостью в 85 миллионов фунтов.

Ранее в СМИ появилась информация, что Хайя планировала побег несколько месяцев после того, как выяснила, что сделали с дочерью ее супруга, принцессой Латифой, которая попыталась уехать из страны. Латифа готовила побег семь лет, и ей почти удалось скрыться, но в последний момент девушку поймали арабские спецслужбы. Считается, что Латифу несколько месяцев держали в тюрьме, сейчас о ее судьбе ничего неизвестно. Источники Daily Mail утверждают, что Хайя была в ужасе от того, что ее супруг смог сделать с собственной дочерью, и не хотела, чтобы она сама или ее дети повторили судьбу Латифы.

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Джерело: Super