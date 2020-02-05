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    Девушка ради свадьбы с любимым поправится до 270 кг

    • Розсилка
    Девушка ради свадьбы с любимым поправится до 270 кг

    Жених к свадьбе откормит невесту

    26-летняя Джессика Уилсон из американского города Уэст-Честер, штат Пенсильвания, призналась, что жених решил «откормить» ее к свадьбе до 270 килограммов.

    Как сообщает издание, 204-килограммовая девушка познакомилась с 34-летним Эриком Бадденхагеном в августе 2019 года. Парень весил 86 килограммов и хотел найти крупную партнершу, которая позволит ему перекармливать ее.

    Спустя месяц после знакомства, американец учредил «обжорные» дни, в которые его невеста потребляет около 10 тыс. калорий.

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    Девушка ради свадьбы с любимым поправится до 270 кг
    Девушка ради свадьбы с любимым поправится до 270 кг
    Девушка ради свадьбы с любимым поправится до 270 кг
    Девушка ради свадьбы с любимым поправится до 270 кг
    Девушка ради свадьбы с любимым поправится до 270 кг

    Пока девушка объедается, парень гладит ее живот и уговаривает не останавливаться и есть побольше. Возлюбленные обручились и рассчитывают, что в 2020 году вес Уилсон достигнет желаемых 270 килограммов. Тогда пара сыграет свадьбу.

    фотография свадьба
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