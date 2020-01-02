Стало известно, что принц Уильям подарит Кейт Миддлтон на день рождения



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Дети герцога и герцогини будут плавать в океане, строить песчаные замки и гулять на природе

СМИ сообщают, что герцог Кембриджский собирается сделать этот день особенным для супруги

9 января Кейт Миддлтон исполнится 38 лет и по данным зарубежных СМИ, принц Уильям планирует подарить супруге отпуск на острове Мюстик, расположенный архипелаге Гренадины в Карибском бассейне. Это место славится роскошными белоснежными пляжами, за это его давно полюбили знаменитости и представители британской монархии.

Герцог Кембриджский планирует отправиться в райское место всей семьей с Кейт и тремя детьми – принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. По данным издания Life & Style, королевская семья будет жить в шикарном особняке, стоимостью $15 миллионов. В доме есть бассейн, кинозал, тренажерный зал и семь спален. На территории поместья расположен теннисный корт, где Кейт Миддлтон сможет заняться любимым спортом.