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    Жизнь

    Стало известно, что принц Уильям подарит Кейт Миддлтон на день рождения

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    <p>Дети герцога и герцогини будут плавать в океане, строить песчаные замки и гулять на природе</p> <div></div> - Стало известно, что принц Уильям подарит Кейт Миддлтон на день рождения

    Дети герцога и герцогини будут плавать в океане, строить песчаные замки и гулять на природе

    СМИ сообщают, что герцог Кембриджский собирается сделать этот день особенным для супруги

    9 января Кейт Миддлтон исполнится 38 лет и по данным зарубежных СМИ, принц Уильям планирует подарить супруге отпуск на острове Мюстик, расположенный архипелаге Гренадины в Карибском бассейне. Это место славится роскошными белоснежными пляжами, за это его давно полюбили знаменитости и представители британской монархии.

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    Стало известно, что принц Уильям подарит Кейт Миддлтон на день рождения
    Стало известно, что принц Уильям подарит Кейт Миддлтон на день рождения
    Стало известно, что принц Уильям подарит Кейт Миддлтон на день рождения
    Стало известно, что принц Уильям подарит Кейт Миддлтон на день рождения
    Стало известно, что принц Уильям подарит Кейт Миддлтон на день рождения
    Стало известно, что принц Уильям подарит Кейт Миддлтон на день рождения
    Стало известно, что принц Уильям подарит Кейт Миддлтон на день рождения
    Стало известно, что принц Уильям подарит Кейт Миддлтон на день рождения
    Стало известно, что принц Уильям подарит Кейт Миддлтон на день рождения
    Стало известно, что принц Уильям подарит Кейт Миддлтон на день рождения
    Стало известно, что принц Уильям подарит Кейт Миддлтон на день рождения
    Стало известно, что принц Уильям подарит Кейт Миддлтон на день рождения
    Стало известно, что принц Уильям подарит Кейт Миддлтон на день рождения
    Стало известно, что принц Уильям подарит Кейт Миддлтон на день рождения
    Стало известно, что принц Уильям подарит Кейт Миддлтон на день рождения
    Стало известно, что принц Уильям подарит Кейт Миддлтон на день рождения
    Стало известно, что принц Уильям подарит Кейт Миддлтон на день рождения

    Герцог Кембриджский планирует отправиться в райское место всей семьей с Кейт и тремя детьми – принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. По данным издания Life & Style, королевская семья будет жить в шикарном особняке, стоимостью $15 миллионов. В доме есть бассейн, кинозал, тренажерный зал и семь спален. На территории поместья расположен теннисный корт, где Кейт Миддлтон сможет заняться любимым спортом.

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    знаменитости Кейт Миддлтон Принц Уильям отпуск
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