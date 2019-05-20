Стало известно, где на самом деле рожала Меган Маркл



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Принц Гарри и Меган Маркл

Вопреки многочисленным слухам герцогиня Сассекская рожала не в их с принцем Гарри коттедже Фрогмор в Виндзоре, а в частной больнице Портленд в центре Лондона

Вопреки многочисленным слухам герцогиня Сассекская рожала не в их с принцем Гарри коттедже Фрогмор в Виндзоре, а в частной больнице Портленд в центре Лондона.

В британских СМИ появилось фото свидетельства о рождении Арчи Харрисона. Благодаря ему стало возможным восстановить полную картину родов Меган Маркл в тот день.

Оказалось, что роды герцогини Сассекской проходили не в их с принцем Гарри коттедже Фрогмор в Виндзоре (как утверждали западные источники), а в частной больнице Портленд в самом центре Лондона. В среднем роды в этом госпитале стоят 15 тысяч фунтов, а среди рожениц больницы значатся герцогиня Йоркская Сара Фергюсон и Виктория Бекхэм.

Полное имя новорожденного – Арчи Харрисон Маунтбэттен-Виндзор. Мальчик родился в 5:26 утра 6 мая, а вес его составил 3260 грамм. Как и предполагалось, Гарри и Меган приняли решение отказаться от титула, чтобы их сын мог вести обычную жизнь.

В свидетельстве о рождении принц Гарри вписан в графу "отец" как "Его королевское высочество Генри Чарльз Альберт Дэвид, герцог Сассекский", а Меган значится в графе "мать" как "Рейчел Меган ее королевское высочество, герцогиня Сассекская". А в графе "профессия" они указаны как принц и принцесса Соединенного Королевства. Лучшая работа на свете!

Известно также, что свидетельство о рождении было оформлено и выдано 17 мая, и для этого представитель регистрационного центра Westminster Registrar's Office лично посетил загородную резиденцию молодых родителей Фрогмор в Виндзоре, чтобы вручить документ и поздравить их с рождением ребенка. Официальные поздравления поступили и от больницы, где рожала Меган, сообщила британская газета Express.