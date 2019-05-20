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    Жизнь

    Меган Маркл и принц Гарри отмечают годовщину свадьбы: видео и самые романтичные снимки пары

    • Розсилка
    Принц Гарри и Меган Маркл<br />Фото: Instagram - Меган Маркл и принц Гарри отмечают годовщину свадьбы: видео и самые романтичные снимки пары
    Принц Гарри и Меган Маркл
    Фото: Instagram

    В первых числах мая герцогиня Сассекская родила первенца.

    37-летняя Меган Маркл  и 34-летний принц Гарри празднуют первую годовщину супружеской жизни. Они поженились 19 мая 2018 года. Свадьба состоялась в Виндзорском замке. А уже этой весной супруги стали родителями. Герцогиня Сассекская подарила первенца своему избраннику. Маленький Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор появился на свет 6 мая.

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    Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal)

    К годовщине свадьбы Меган и Гарри показали поклонникам ролик, собрав кадры со свадебной церемонии. Это видео они разместили на страничке в Instagram.

    «Скотч» решил вспомнить самые трогательные моменты пары.

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    Меган Маркл и принц Гарри отмечают годовщину свадьбы: видео и самые романтичные снимки пары
    Меган Маркл и принц Гарри отмечают годовщину свадьбы: видео и самые романтичные снимки пары
    Меган Маркл и принц Гарри отмечают годовщину свадьбы: видео и самые романтичные снимки пары
    Меган Маркл и принц Гарри отмечают годовщину свадьбы: видео и самые романтичные снимки пары
    Меган Маркл и принц Гарри отмечают годовщину свадьбы: видео и самые романтичные снимки пары
    Меган Маркл и принц Гарри отмечают годовщину свадьбы: видео и самые романтичные снимки пары
    Меган Маркл и принц Гарри отмечают годовщину свадьбы: видео и самые романтичные снимки пары
    Меган Маркл и принц Гарри отмечают годовщину свадьбы: видео и самые романтичные снимки пары
    Меган Маркл и принц Гарри отмечают годовщину свадьбы: видео и самые романтичные снимки пары
    Меган Маркл и принц Гарри отмечают годовщину свадьбы: видео и самые романтичные снимки пары
    Меган Маркл и принц Гарри отмечают годовщину свадьбы: видео и самые романтичные снимки пары
    Меган Маркл и принц Гарри отмечают годовщину свадьбы: видео и самые романтичные снимки пары
    Меган Маркл и принц Гарри отмечают годовщину свадьбы: видео и самые романтичные снимки пары
    Меган Маркл и принц Гарри отмечают годовщину свадьбы: видео и самые романтичные снимки пары
    Меган Маркл и принц Гарри отмечают годовщину свадьбы: видео и самые романтичные снимки пары
    Меган Маркл и принц Гарри отмечают годовщину свадьбы: видео и самые романтичные снимки пары
    Меган Маркл и принц Гарри отмечают годовщину свадьбы: видео и самые романтичные снимки пары
    Меган Маркл и принц Гарри отмечают годовщину свадьбы: видео и самые романтичные снимки пары
    Меган Маркл и принц Гарри отмечают годовщину свадьбы: видео и самые романтичные снимки пары
    Меган Маркл и принц Гарри отмечают годовщину свадьбы: видео и самые романтичные снимки пары
    Меган Маркл и принц Гарри отмечают годовщину свадьбы: видео и самые романтичные снимки пары
    Меган Маркл и принц Гарри отмечают годовщину свадьбы: видео и самые романтичные снимки пары
    Фото: Instagram

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    Меган Маркл Принц Гарри
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