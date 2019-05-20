Меган Маркл и принц Гарри отмечают годовщину свадьбы: видео и самые романтичные снимки пары
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Розсилка
Принц Гарри и Меган Маркл
Фото: Instagram
Фото: Instagram
В первых числах мая герцогиня Сассекская родила первенца.
37-летняя Меган Маркл и 34-летний принц Гарри празднуют первую годовщину супружеской жизни. Они поженились 19 мая 2018 года. Свадьба состоялась в Виндзорском замке. А уже этой весной супруги стали родителями. Герцогиня Сассекская подарила первенца своему избраннику. Маленький Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор появился на свет 6 мая.
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К годовщине свадьбы Меган и Гарри показали поклонникам ролик, собрав кадры со свадебной церемонии. Это видео они разместили на страничке в Instagram.
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Фото: Instagram