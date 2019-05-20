Меган Маркл и принц Гарри отмечают годовщину свадьбы: видео и самые романтичные снимки пары



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Принц Гарри и Меган Маркл

Фото: Instagram

В первых числах мая герцогиня Сассекская родила первенца.

37-летняя Меган Маркл и 34-летний принц Гарри празднуют первую годовщину супружеской жизни. Они поженились 19 мая 2018 года. Свадьба состоялась в Виндзорском замке. А уже этой весной супруги стали родителями. Герцогиня Сассекская подарила первенца своему избраннику. Маленький Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор появился на свет 6 мая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 19 Май 2019 в 12:53 PDT

К годовщине свадьбы Меган и Гарри показали поклонникам ролик, собрав кадры со свадебной церемонии. Это видео они разместили на страничке в Instagram.

«Скотч» решил вспомнить самые трогательные моменты пары.