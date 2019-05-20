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    Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи помогают Кейт Миддлтон в саду: новые фото королевской семьи

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    Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи помогают Кейт Миддлтон в саду: новые фото королевской семьи

    Принц Уильям и герцогиня Кембриджская вместе с детьми посетили сад дикой природы в Челси

     У представителей британской королевской семьи грядки тоже в почете. Так, принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи последние несколько месяцев помогали своей маме, Кейт Миддлтон, собирать мох, листья и ветки для украшения сада дикой природы. Им герцогиня занялась в рамках ежегодной выставки Королевского общества садоводов Chelsea Flower Show, где и представила свой проект озеленения городского пространства.

    Кейт Миддлтон - куратор сада. Его она разрабатывала вместе с ландшафтными дизайнерами Адамом Уайтом и Андреа Дэвис. Герцогиня планирует сделать сад местом дошкольного воспитания детей.

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    Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи помогают Кейт Миддлтон в саду: новые фото королевской семьи
    Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи помогают Кейт Миддлтон в саду: новые фото королевской семьи
    Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи помогают Кейт Миддлтон в саду: новые фото королевской семьи
    Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи помогают Кейт Миддлтон в саду: новые фото королевской семьи
    Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи помогают Кейт Миддлтон в саду: новые фото королевской семьи
    Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи помогают Кейт Миддлтон в саду: новые фото королевской семьи

    «Я действительно считаю, что природа и игры на свежем воздухе положительно влияют на наше физическое и психическое состояние, особенно хорошо такие занятия воздействуют на здоровье маленьких детей. Я очень надеюсь, что этот сад, который мы создали, послужит вдохновением для семей, чтобы как можно больше времени проводить вместе на природе»,- говорит Кейт.

    Джерело: Hello!

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