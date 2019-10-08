Стало известно имя мужчины, с которым Путин отдыхал в тайге (фото)



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Похождения российских политиков сравнили с фильмом о гейской любви «Горбатая гора»

Накануне своего 67-летия президент России вместе с Сергеем Шойгу побывал в сибирской тайге, где наслаждался природой вместе с министром обороны Сергеем Шойгу.

Виновники войны в Украине побывали в сибирской тайге, где устроили поход в горы, наблюдали за природой, собирали грибы и устроили пикник на свежем воздухе.

Russia Today выпустила сиквел «Горбатой горы» pic.twitter.com/mu9XBCCnqj — Пeрзидент Роисси (@KermlinRussia) October 7, 2019

Пользователи соцсетей шутят, что Путин отдыхает в лесу на горе с мужиком, а обнародованное видео назвали сиквелом фильма о гейской любви «Горбатая гора».