Стало известно имя мужчины, с которым Путин отдыхал в тайге (фото)
Похождения российских политиков сравнили с фильмом о гейской любви «Горбатая гора»
Накануне своего 67-летия президент России вместе с Сергеем Шойгу побывал в сибирской тайге, где наслаждался природой вместе с министром обороны Сергеем Шойгу.
Виновники войны в Украине побывали в сибирской тайге, где устроили поход в горы, наблюдали за природой, собирали грибы и устроили пикник на свежем воздухе.
Russia Today выпустила сиквел «Горбатой горы» pic.twitter.com/mu9XBCCnqj— Пeрзидент Роисси (@KermlinRussia) October 7, 2019
Пользователи соцсетей шутят, что Путин отдыхает в лесу на горе с мужиком, а обнародованное видео назвали сиквелом фильма о гейской любви «Горбатая гора».
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