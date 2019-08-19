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    Жизнь

    Стало известно имя представителя Украины на Детском Евровидении-2019

    • Розсилка
    Стало известно имя представителя Украины на Детском Евровидении-2019

    Девушка будет представлять Украину на международном конкурсе, который состоится 24 ноября 2019 в городе Гливице (Польша)

    Победительницей национального отбора Детского Евровидение-2019 стала 13-летняя киевлянка София Иванько с песней «Когда кажется», сообщает «UA:Суспільне».

    Победителя выбирали среди 10 финалистов по результатам оценки оргкомитета национального отбора на Детское Евровидение-2019.

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    Фото: suspilne.media

    «Мы определили, что София Иванько является лучшей представительницей Украины на Детском Евровидении в этом году. Почему? Потому что она очень отличается от других участников, она очень своеобразная, у нее есть свой отдельный очень экспрессивно-эмоциональный характер, она загадочная, в ней есть то, чего нет в других людях и в других участниках. С песней надо еще немножко поработать, доработать ее, и тогда это будет очень крутой материал, очень крутая песня. Я надеюсь, что Украина оценят не только жюри, здесь в кабинете, но и во всем мире», – делится подробностями певица член оргкомитета, певица Alyosha.

    София Иванько участвует в нацотборе на Детское Евровидение уже в третий раз. В 2018 году она даже попала в десятку финалистов, однако получить долгожданную победу девочке удалось только в этом году. София сама пишет песни и конкурсную песню «Когда кажется» написала специально к Детского Евровидения-2019.

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    Евровидение певица Украина
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