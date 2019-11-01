Стало известно, какой продукт Елизавета II исключила из рациона ради стройности



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Елизавета II instagram.com/theroyalfamily

Ее Величество даже в 93 года находится в прекрасной форме

Королева Елизавета II, несмотря на почтенный возраст, всегда выглядит отлично. И если безупречно подобранные костюмы, сумочки и шляпки можно отнести к заслугам придворного стилиста, то фигура Ее Величества, несомненно, – результат ее стараний.

Издание Daily Mail раскрыло секрет стройности ее величества. Он рассказал, что однажды присутствовал на обеде с самой королевой. Во время еды логично говорить о еде, и Елизавета призналась своему собеседнику, что уже много лет избегает один единственный продукт, от которого стремительно набирает вес.

«Обед был очень приятный. Не помню, как мы до этого дошли, но слово за слово и вот мы уже говорим о диабете, а затем о диетах. Тогда королева сказала, что так давно не ест картофель и страшно по нему скучает», – приводит издание слова источника.