Стало известно, кто помог Кейт Миддлтон и принцу Уильяму выбрать имя первенцу



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Принц Уильям и Кейт Миддлтон tatler.ru

В 2013 году у 37-летней Кейт Миддлтон и 36-летнего принца Уильям родился первенец

Оказалось, что у супругов возникли трудности с тем, как назвать малыша.

Герцоги Кембриджские составили целый список различных имен, опрашивали друзей, а также советовались с Елизаветой II. Но в итоге определиться с тем, как назвать сына, им помог любимец семьи, кокер-спаниель по кличке Лупо. По словам источников, пес поставил лапу на имя в списке, и Кейт с Уильямом понравился его выбор.

«Они перебрали кучу имен, пока Лупо не сделал решающий выбор», — рассказал источник.

Как уже известно, мальчика назвали Джорджем Александром Луи. Он занимает третье место в порядке наследования британского престола.

Недавно принц отметил шестилетие. По этому случаю Кейт Миддлтон поделилась новыми портретами сына, которые сделала сама. Праздник семейство отметило на Карибских островах. Близкие друзья герцогов Кембриджских отмечают, что мальчик растет веселым и озорным ребенком.

Джерело: graziamagazine.ru