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    Жизнь

    Без Меган Марк: Принц Гарри тайно посетил слет миллионеров

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    Принц Гарри и Меган Маркл - Без Меган Марк: Принц Гарри тайно посетил слет миллионеров
    Принц Гарри и Меган Маркл

    В Сицилии проходит фестиваль Google Camp, куда приехали знаменитости со всего мира

    Каждый год Сицилия становится местом паломничества миллионеров. Мероприятие проходит за закрытыми дверями: папарацци и журналистам вход воспрещен.

    Те не менее, тало известно, что на остров уже прилетели звезда фильма «Однажды в Голливуде» Леонардо Ди Каприо, разочаровавший фанатов расставанием с Ириной Шейк Брэдли Купер, неутомимый «Итан Хант» Том Круз, певица Кэти Перри, экс-президент США Барак Обама и другие селебрити.

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    Без Меган Марк: Принц Гарри тайно посетил слет миллионеров
    Без Меган Марк: Принц Гарри тайно посетил слет миллионеров
    Без Меган Марк: Принц Гарри тайно посетил слет миллионеров
    Без Меган Марк: Принц Гарри тайно посетил слет миллионеров
    Без Меган Марк: Принц Гарри тайно посетил слет миллионеров
    Без Меган Марк: Принц Гарри тайно посетил слет миллионеров
    Без Меган Марк: Принц Гарри тайно посетил слет миллионеров
    Без Меган Марк: Принц Гарри тайно посетил слет миллионеров
    Без Меган Марк: Принц Гарри тайно посетил слет миллионеров
    Без Меган Марк: Принц Гарри тайно посетил слет миллионеров
    Без Меган Марк: Принц Гарри тайно посетил слет миллионеров
    Без Меган Марк: Принц Гарри тайно посетил слет миллионеров
    Без Меган Марк: Принц Гарри тайно посетил слет миллионеров
    Без Меган Марк: Принц Гарри тайно посетил слет миллионеров
    Без Меган Марк: Принц Гарри тайно посетил слет миллионеров
    Без Меган Марк: Принц Гарри тайно посетил слет миллионеров
    Без Меган Марк: Принц Гарри тайно посетил слет миллионеров
    Без Меган Марк: Принц Гарри тайно посетил слет миллионеров
    Без Меган Марк: Принц Гарри тайно посетил слет миллионеров
    Без Меган Марк: Принц Гарри тайно посетил слет миллионеров
    Без Меган Марк: Принц Гарри тайно посетил слет миллионеров
    Без Меган Марк: Принц Гарри тайно посетил слет миллионеров
    Без Меган Марк: Принц Гарри тайно посетил слет миллионеров
    Без Меган Марк: Принц Гарри тайно посетил слет миллионеров
    Без Меган Марк: Принц Гарри тайно посетил слет миллионеров
    Без Меган Марк: Принц Гарри тайно посетил слет миллионеров
    Без Меган Марк: Принц Гарри тайно посетил слет миллионеров

    Появились среди гостей и члены британской королевской семьи – Кейт Миддлтон, принц Уильям и принц Гарри. Примечательно, что герцог Сассекский прибыл на слет без своей второй половинки – Меган Маркл.

    Однако отсутствие поддержки со стороны супруги никак не сказалось на красноречии принца – после ужина он выступил с пламенной речью об опасности изменения климата, пишет Daily Mail.

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    Кейт Миддлтон Принц Уильям Принц Гарри
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