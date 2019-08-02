Без Меган Марк: Принц Гарри тайно посетил слет миллионеров
В Сицилии проходит фестиваль Google Camp, куда приехали знаменитости со всего мира
Каждый год Сицилия становится местом паломничества миллионеров. Мероприятие проходит за закрытыми дверями: папарацци и журналистам вход воспрещен.
Те не менее, тало известно, что на остров уже прилетели звезда фильма «Однажды в Голливуде» Леонардо Ди Каприо, разочаровавший фанатов расставанием с Ириной Шейк Брэдли Купер, неутомимый «Итан Хант» Том Круз, певица Кэти Перри, экс-президент США Барак Обама и другие селебрити.
Появились среди гостей и члены британской королевской семьи – Кейт Миддлтон, принц Уильям и принц Гарри. Примечательно, что герцог Сассекский прибыл на слет без своей второй половинки – Меган Маркл.
Однако отсутствие поддержки со стороны супруги никак не сказалось на красноречии принца – после ужина он выступил с пламенной речью об опасности изменения климата, пишет Daily Mail.