Без Меган Марк: Принц Гарри тайно посетил слет миллионеров



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Принц Гарри и Меган Маркл

В Сицилии проходит фестиваль Google Camp, куда приехали знаменитости со всего мира

Каждый год Сицилия становится местом паломничества миллионеров. Мероприятие проходит за закрытыми дверями: папарацци и журналистам вход воспрещен.

Те не менее, тало известно, что на остров уже прилетели звезда фильма «Однажды в Голливуде» Леонардо Ди Каприо, разочаровавший фанатов расставанием с Ириной Шейк Брэдли Купер, неутомимый «Итан Хант» Том Круз, певица Кэти Перри, экс-президент США Барак Обама и другие селебрити.

Появились среди гостей и члены британской королевской семьи – Кейт Миддлтон, принц Уильям и принц Гарри. Примечательно, что герцог Сассекский прибыл на слет без своей второй половинки – Меган Маркл.

Однако отсутствие поддержки со стороны супруги никак не сказалось на красноречии принца – после ужина он выступил с пламенной речью об опасности изменения климата, пишет Daily Mail.