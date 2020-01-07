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    «Золотой глобус – 2020»: как выглядели звезды на красной дорожке (фото)

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    <p>В этом году прошла 77-я церемония вручения наград &laquo;Золотой глобус&raquo;</p> <div></div> - «Золотой глобус – 2020»: как выглядели звезды на красной дорожке (фото)

    В этом году прошла 77-я церемония вручения наград «Золотой глобус»

    Звезды порадовали стильными образами

    В Лос-Анджелесе состоялась 77-я церемония вручения наград «Золотой глобус» — генеральная репетиция перед «Оскаром». Зачастую именно лауреаты этой премии становятся и обладателями самых престижных статуэток в мире кино.

    Ранее мы писали, кого отметила Ассоциация иностранной прессы в этом году, а теперь можем насладиться звездными образами на красной дорожке.

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    Приянка Чопра и Ник Джонас
    Риз Уизерспун
    Люси Бойнтон и Рами Малек
    Марго Робби
    Роуз Лесли и Кит Харингтон
    Зои Кравиц
    Джо Манганьелло и София Вергара
    «Золотой глобус – 2020»: как выглядели звезды на красной дорожке (фото)
    «Золотой глобус – 2020»: как выглядели звезды на красной дорожке (фото)
    «Золотой глобус – 2020»: как выглядели звезды на красной дорожке (фото)
    «Золотой глобус – 2020»: как выглядели звезды на красной дорожке (фото)
    «Золотой глобус – 2020»: как выглядели звезды на красной дорожке (фото)
    «Золотой глобус – 2020»: как выглядели звезды на красной дорожке (фото)
    «Золотой глобус – 2020»: как выглядели звезды на красной дорожке (фото)
    «Золотой глобус – 2020»: как выглядели звезды на красной дорожке (фото)
    «Золотой глобус – 2020»: как выглядели звезды на красной дорожке (фото)
    «Золотой глобус – 2020»: как выглядели звезды на красной дорожке (фото)
    «Золотой глобус – 2020»: как выглядели звезды на красной дорожке (фото)
    «Золотой глобус – 2020»: как выглядели звезды на красной дорожке (фото)

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