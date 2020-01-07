«Золотой глобус – 2020»: как выглядели звезды на красной дорожке (фото)
В этом году прошла 77-я церемония вручения наград «Золотой глобус»
Звезды порадовали стильными образами
В Лос-Анджелесе состоялась 77-я церемония вручения наград «Золотой глобус» — генеральная репетиция перед «Оскаром». Зачастую именно лауреаты этой премии становятся и обладателями самых престижных статуэток в мире кино.
Ранее мы писали, кого отметила Ассоциация иностранной прессы в этом году, а теперь можем насладиться звездными образами на красной дорожке.