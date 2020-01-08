Эмили Ратаковски выложила фото, на котором ей 14 лет



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Модели поддержали Эмили и назвали ее «королевой вдохновения»

Звезда не стала скрывать, что собственная сексуальность и привлекательность до сих пор вдохновляют и воодушевляют ее

Американская модель Эмили Ратаковски – одна из самых сексуальных женщин планеты. Это звание модель с гордостью поддерживает, то и дело публикуя откровенные фотографии в своем Инстаграме. Однако хейтеры уверены, что фигура Эмили – заслуга пластических хирургов. Чтобы доказать обратное Ратаковски выложила в Инстаграме снимок, на котором позирует в бикини.

«Я привыкла показывать людям фото себя 14-летней, чтобы доказать, что мое тело полностью натурально. Однако сейчас из-за нужды делать это мне немного грустно. Ведь на этом фото я была просто ребенком, и мне хотелось, чтобы мир воспринимал меня не только как тело», — прокомментировала снимок Эмили.

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