Посмотреть на выходных: эксперты назвали лучшую романтическую комедию в истории



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Кадр из фильма «Когда Гарри встретил Салли»

Вторую строчку заняла лента 1998 года «Вам письмо»

Названа лучшая романтическая комедия всех времен. Рейтинг опубликован на сайте издания The Independent.

На первом месте оказалась картина «Когда Гарри встретил Салли» с Билли Кристаллом и Мэг Райан в главных ролях. Отмечается, что проект не только положил начало буму ромкомов, произошедшему в 1990-х годах, но и изобрел многие жанровые клише, которые позднее появлялись и в других фильмах.

Вторую строчку заняла лента 1998 года «Вам письмо», в которой также сыграла Мэг Райан. Отмечается, что эта работа в очередной раз доказала, что актриса является одной из главных звезд жанра романтической комедии.

Замкнул тройку фильм «Энни Холл» Вуди Аллена, который журналисты издания назвали шедевром. Они добавили, что Дайан Китон выглядит в нем стильной и невероятно крутой.

В первой десятке оказались и такие ромкомы, как «Филадельфийская история», «Скажи что-нибудь», «День сурка», «Ноттинг-Хилл», «Свадьба лучшего друга», «Квартира» и «10 причин моей ненависти».

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