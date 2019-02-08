Стало известно, куда отправятся принц Гарри и Меган Маркл перед рождением ребенка



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Принц Гарри и Меган Маркл

Герцог и герцогиня Сассекские поведут «бэбимун» в Марокко

Меган Маркл и принц Гарри станут родителями уже весной – согласно прогнозам, малыш может появиться на свет в конце апреля или начале мая. В преддверии этого счастливого события герцоги Сассекские отправятся в медовый месяц для новорожденного – «бэбимун».

О том, что королевская чета собирается взять романтический отпуск перед рождением первенца, сообщил Кенсингтонский дворец. Гарри и Меган проведут его в Марокко с 23 по 25 февраля. Отмечается, что данная поездка состоится по просьбе правительства Ее величества и подробности будут анонсированы позднее.

Стоит отметить, что в ближайшее время Гарри и Меган ждет еще масса приятных хлопот. Перед рождением ребенка им предстоит новоселье – они переедут из Кенсингтонского дворца в Виндзор, в особняк Фрогмор.



