Стало известно, в кого был влюблен принц Уильям до встречи с Кейт Миддлтон



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Принц Уильям и Кейт Миддлтон Legion-Media

Герцог Кембриджский долгое время был влюблен в племянницу Камиллы, герцогини Корнуольской

До того, как начать отношения с Кейт Миддлтон, принц Уильям общался с другой девушкой по имени Эмма, которая является родственницей Камиллы Паркер Боулз. В юности молодой человек ухаживал за ней и даже был влюблен.

Королевский биограф Эндрю Мортон рассказал, что роман молодых людей начался в 1991 году. Будущему мужу Кейт Миддлтон тогда было 17 лет, а его пассии 25. Об этом журналист подробно написал в своей книге «Уильям и Кэтрин».

В 1999 году инсайдер рассказал изданию Sunday People, что Уильям смотрел на девушку с настоящим обожанием.

«Он так на нее смотрел, он слушал каждое ее слово. Эмме даже приходилось из-за этого неловко. Он рассматривал каждый ее сантиметр», — рассказал знакомый.





Эмма Паркер-Боулз

В Сент-Эндрюсском университете Уильям познакомился с Кейт Миддлтон. У них практически сразу завязались отношения, которые переросли в семью. Через десять лет романа молодые люди поженились.

За восемь лет брака у Кейт Миддлтон и принца Гарри родилось трое детей — сыновья Джордж и Луи и дочь Шарлотта. Недавно герцог Кембриджский рассказал, что они растят детей, как и в любой другой «обычной» британской семье.

Джерело: graziamagazine.ru