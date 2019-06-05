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    Жизнь

    Стало известно, в кого был влюблен принц Уильям до встречи с Кейт Миддлтон

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    Принц Уильям и Кейт Миддлтон - Стало известно, в кого был влюблен принц Уильям до встречи с Кейт Миддлтон
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон
    Legion-Media

    Герцог Кембриджский долгое время был влюблен в племянницу Камиллы, герцогини Корнуольской

    До того, как начать отношения с Кейт Миддлтон, принц Уильям общался с другой девушкой по имени Эмма, которая является родственницей Камиллы Паркер Боулз. В юности молодой человек ухаживал за ней и даже был влюблен.

    Королевский биограф Эндрю Мортон рассказал, что роман молодых людей начался в 1991 году. Будущему мужу Кейт Миддлтон тогда было 17 лет, а его пассии 25. Об этом журналист подробно написал в своей книге «Уильям и Кэтрин».

    В 1999 году инсайдер рассказал изданию Sunday People, что Уильям смотрел на девушку с настоящим обожанием.

    «Он так на нее смотрел, он слушал каждое ее слово. Эмме даже приходилось из-за этого неловко. Он рассматривал каждый ее сантиметр», — рассказал знакомый.


    Эмма Паркер-Боулз

    Эмма Паркер-Боулз

    В Сент-Эндрюсском университете Уильям познакомился с Кейт Миддлтон. У них практически сразу завязались отношения, которые переросли в семью. Через десять лет романа молодые люди поженились.

    За восемь лет брака у Кейт Миддлтон и принца Гарри родилось трое детей — сыновья Джордж и Луи и дочь Шарлотта. Недавно герцог Кембриджский рассказал, что они растят детей, как и в любой другой «обычной» британской семье.

    Джерело: graziamagazine.ru

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