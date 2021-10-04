Старейший в мире мужчина рассказал, как дожить до 112 лет (фото)

Сейчас мужчина живет с одной из своей дочерей и зятем, которые за ним ухаживают

Житель Леона, Испания, 112-летний Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия попал в Книгу рекордов Гиннесса как старейший мужчина в мире и раскрыл секрет долголетия. Об этом сообщается на сайте издания.

Гарсия родился 11 февраля 1909 года в Леоне, хотя сам мужчина предпочитает отмечать свой день рождения 8 февраля. Испанец всю жизнь работал сапожником и был одним из основателей местного футбольного клуба. В 1933 году он женился на Антонине Баррио Гутьеррес, в браке с которой у них родились восемь детей — семь дочерей и один сын. В 1936-м испанцу удалось избежать участия в гражданской войне в Испании, как он считает, из-за невысокого роста в 150 сантиметров.

Сейчас мужчина живет с одной из своей дочерей и зятем, которые за ним ухаживают. У Гарсия большая семья — он дедушка 14-и внуков и 22-х правнуков. По словам испанца, секрет его долголетия в том, что он живет спокойной жизнью и никому не причиняет вреда.

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