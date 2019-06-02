«Супермен» Зеленский впервые показал детей



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Владимир зеленский с женой и детьми instagram.com/zelenskiy_official

Первая леди Елена таже запостила подборку фото

1 июня президент в День защиты детей Владимир Зеленский показал фото с дочерью, сыном и женой.

Семья сделала милую фотосессию у себя на лужайке, и в кадр попали даже три их собачки. Кстати, 6-летнего сына Кирилла Владимир показал впервые.

«Чтобы лучше понимать детей, надо иногда и самому становиться ребенком. Давайте оставим нашим детям страну, которой они будут гордиться!» - написал гарант.

Похоже, Зеленский, как и Порошенко, будет теперь выставлять фото семьи на все праздники и важные даты

Первая леди Елена таже запостила подборку фото. Она призвала не забывать, что дети - это наше будущее, и делать все от нас зависящее, чтобы у всех детей было счастливое, безопасное, полноценное детство.

«... А сегодня я хочу сказать спасибо своим детям! Это не я вас защищаю! Это вы нас с папой защищаете своей любовью .... Люблю вас! Спасибо за защиту», - написала жена президента.