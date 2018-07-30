Дочь Снежнаны Егоровой вышла замуж
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Розсилка
Снежана Егорова
После скандального опроса и увольнения с телеканала «Прямий» в жизни Снежаны Егоровой началась белая полоса
О изменениях в жизни и радостных событиях украинская телеведущая и актриса Снежана Егорова рассказала в соцсети Facebook.
«27 июля 2018 года моя прекрасная американская дочь Саша Егорова вышла замуж по любви!» - сообщила счастливая мама невесты.
Так же Егорова опубликовала серию фотографий новоиспеченных супругов.
«Это же надо было прилететь как Мэри Поппинс к Океану, чтобы встретить там свою любовь! И теперь две судьбы становятся одной историей любви», - трогательно подписала снимки Снежана Егорова.
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