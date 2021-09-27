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    «Ведьмак», «Бумажный дом» и другие. Netflix показал трейлеры долгожданных премьер

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    «Ведьмак», «Бумажный дом» и другие. Netflix показал трейлеры долгожданных премьер

    Стриминговый сервис в числе других премьер также презентовал документальный фильм о Канье Уэсте

    25 сентября стриминг-гигант Netflix провел грандиозную презентацию своих грядущих проектов под названием «Тудум». За три часа показали десятки фильмов, анимационных сериалов и документальных шоу, среди которых есть несколько ожидаемых премьер. В частности, зрители увидели трейлеры: «Ведьмака», «Очень странных дел», «Бриджертонов», «Бумажного дома».

    К слову, поклонников «Полового воспитания» ждал приятный сюрприз — проект продлили на четвертый сезон.

    Также компания наконец показала трейлер и арты долгожданного «Песочного человека». Презентовал проект сам автор произведения (сериал снят по комиксам) — культовый писатель Нил Гейман.

    Кроме того Netflix презентовал документальный фильм о Канье Уэсте и другие интересные проекты. Полную запись «Тудума» можно посмотреть тут:

    Ранее «Скотч» сообщал, какой фильм представит Украину на «Оскаре».

    «Украинский оскаровский комитет выбрал фильм-кандидат, который представит Украину на 94-й премии «Оскар» Американской академии кинематографических искусств и наук в категории Международный полнометражный фильм», – отмечено в сообщении.

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    Теги: Сериал шоу-бизнес
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    «Ведьмак», «Бумажный дом» и другие. Netflix показал трейлеры долгожданных премьер