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    Павел Зибров снимает тик-токи со своей юной ученицей

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    Павел Зибров спел дуетом с Тринчер и решил взять над ней шефство - Павел Зибров снимает тик-токи со своей юной ученицей
    Павел Зибров спел дуетом с Тринчер и решил взять над ней шефство
    Фото: скриншот видео программы «Светская жизнь»

    «Я беру под свой собственный личный патронат Тринчер Анечку», – сказал Павел Зибров

    Павел Зибров нацелился на молодежные тренды. Он снимает ток-токи с юной блогершей Анной Тринчер. В программе «Светская жизнь» артисты рассказали, как спели дуэтом – исполнили песни друг друга «Мертвые пчелы» и «Бабочки». А после такой успешной работы решили творить видео для популярной молодежной соцсети. Павел Зибров и Анна Тринчер поделились, что хоть они и два поколения артистов с большим разрывом, однако споров из-за творчества они не спорят.

    «Мы снимаем сейчас тик-ток на мою новую песню «По губам», и Павел Николаевич очень хорошо подстраивается под тренды молодежи. Поэтому никакого разрыва не чувствую. Но, что интересно, я учусь в том университете, где Павел Николаевич преподает. Поэтому вот эта фраза: «Там, где ты учился, я преподавала» очень работает в нашем дуэте», – рассказала юная артистка.

    Певец взял юную блогершу под свое крыло. Фото: Анна Тринчер/Instagram
    Певец взял юную блогершу под свое крыло. Фото: Анна Тринчер/Instagram

    «Я сказал: «Я беру под свой собственный личный патронат Тринчер Анечку», – сказал Павел Зибров.

    Певец также отметил, что жена Марина поддерживает его, говоря: «Ты правильно делаешь, Паша, у тебя хороший вкус».

    Ранее украинский певец Павел Зибров впервые показал свой роскошный загородный особняк. Экскурсию исполнитель провел в программе «Звездный путь». Так, на территории дома у звезды есть озеро, бассейн и фонтан. Его исполнитель привез с Италии.

    Ранее «Скотч» сообщал, почему Тина Кароль бросила пить.

    «Нужна трезвость, причем абсолютная. Все эти представления о звездах, море алкоголя и наркотиков – ложные, потому что любой допинг опустошит тебя», – отметила артистка.

    Также певица не представляет своей жизни без спорта. Ежедневно она просыпается на восходе солнца и посвящает утро тренировке.

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    Теги: фонтан Тина Кароль певица Павел Зибров допинг море бассейн
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    Павел Зибров снимает тик-токи со своей юной ученицей