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    Беременная Осадчая раскрыла секрет идеального рациона на отдыхе

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    Телеведущая Катя Осадчая - Беременная Осадчая раскрыла секрет идеального рациона на отдыхе
    Телеведущая Катя Осадчая
    instagram.com/kosadcha/

    «Важно не набрать лишнего», - признается звезда

    Телеведущая Катя Осадчая, которая ждет третьего ребенка, старается по полной насладиться летом и морем до появления малыша. Вместе с мужем Юрием Горбуновым и младшим сыном Иваном она отдыхает в Турции, балуя поклонников пляжными кадрами. При этом звезда старается не набрать лишнего и раскрыла свои способы этого добиться.

    В своем Instagram Катя показала милый летний лук и поделилась секретами поддержания фигуры.

    Ведущая позировала в свободном черном платье, панамке и темных очках. Соломенная пляжная сумка и нитка жемчуга на шее завершают образ звезды. Ее волосы еще влажные после купания и немного растрепаны, что добавляет снимкам особого очарования.

    instagram.com/kosadcha/
    instagram.com/kosadcha/

    Осадчая призналась, что старается не набрать лишнего на отдыхе, ведь потом ей будет особенно сложно от него избавиться.

    Раскрыла она и лайфхаки,, которые ей помогают.

    «В этот раз, на отдыхе, особенно важно не набрать лишнего, пока держусь. Фрукты до 15:00, хлеб только утром, избегать сладкого (пока получается) и много воды в течение дня. А ваши рецепты сохранения веса на отдыхе?» - поделилась Катя.

    Пользователи сети принялись делиться своими секретами, а также восхищаться цветущим внешним видом ведущей.

    Ранее «Скотч» сообщал, что звезду фильма «В бой идут одни старики» обвинили в сексуальных домогательствах.

    Сценарист Богдан собрал истории девушек, которые якобы стали жертвами Владимира Талашко. Они утверждают, что кинозвезда и педагог театрального вуза под разными предлогами приглашал их к себе домой, фотографировал обнаженными и предлагал алкоголь. Те же были слишком молодыми и наивными, чтобы заблаговременно понять, чем может завершиться такой визит.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес телеведущая Катя Осадчая
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    Беременная Осадчая раскрыла секрет идеального рациона на отдыхе