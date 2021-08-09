Беременная Осадчая раскрыла секрет идеального рациона на отдыхе

«Важно не набрать лишнего», - признается звезда

Телеведущая Катя Осадчая, которая ждет третьего ребенка, старается по полной насладиться летом и морем до появления малыша. Вместе с мужем Юрием Горбуновым и младшим сыном Иваном она отдыхает в Турции, балуя поклонников пляжными кадрами. При этом звезда старается не набрать лишнего и раскрыла свои способы этого добиться.

В своем Instagram Катя показала милый летний лук и поделилась секретами поддержания фигуры.

Ведущая позировала в свободном черном платье, панамке и темных очках. Соломенная пляжная сумка и нитка жемчуга на шее завершают образ звезды. Ее волосы еще влажные после купания и немного растрепаны, что добавляет снимкам особого очарования.

instagram.com/kosadcha/

Осадчая призналась, что старается не набрать лишнего на отдыхе, ведь потом ей будет особенно сложно от него избавиться.

Раскрыла она и лайфхаки,, которые ей помогают.

«В этот раз, на отдыхе, особенно важно не набрать лишнего, пока держусь. Фрукты до 15:00, хлеб только утром, избегать сладкого (пока получается) и много воды в течение дня. А ваши рецепты сохранения веса на отдыхе?» - поделилась Катя.

Пользователи сети принялись делиться своими секретами, а также восхищаться цветущим внешним видом ведущей.

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