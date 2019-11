Поп-звезда Камила Кабелло попалась на краже в Кенсингтонском дворце

Певицу взяли на слабо, и она вынесла из дворца маленькую вещь

Популярная певица Камила Кабелло призналась, что украла кое-что из Кенсингтонского дворца, когда была там на мероприятии в октябре. В минувший вторник певица была гостьей радио BBC, и ведущий Грег Джеймс, который также был на том октябрьском мероприятии, отметил, что взял Камилу на слабо, чтобы она стащила из дворца карандаш. Грег отметил, что Кабелло просила не рассказывать об этом, поэтому он точно расскажет.

«Никому не говори, что мы с мамой сделали! Ты взял меня на слабо! Я прекрасно знаю, что на это нельзя поддаваться, но я это сделала. Я сунула карандаш в мамину сумочку, и она сказала: «Мы должны его вернуть! Надо вернуть!». А я сказала, что меня взяли на слабо и я должна его украсть. Вот так. Мне очень жаль. Карандаш все еще у меня. Простите, Уильям и Кейт», – сказала Камила.

