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Таємничі «двері» в Антарктиді: знахідка у Google Maps схвилювала соцмережі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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На картах добре видно Google Maps «двері»
фото: Daily Mail

Користувачі соцмереж виявили на супутникових зображеннях Антарктиди цікавий об'єкт

На картах Google Maps виявлено таємничі «двері» в Антарктиді, що здивували соцмережі. Про це пише Daily Mail.

Користувачі соцмереж виявили на супутникових зображеннях Антарктиди об'єкт, що нагадує людям «дверний отвір». Він розташований на південний схід від японської станції Сева і викликав хвилю обговорень у мережі. Коментатори почали висувати теорії про те, що це може бути будинок невідомих створінь або шатл із «Зоряного шляху»

Таємничі «двері» в Антарктиді: знахідка у Google Maps схвилювала соцмережі фото 1

Проте, як з'ясували вчені, жодної містики у цьому відкритті немає. Професор гляціології Бетан Девіс з Університету Ньюкасла, проаналізувавши дані зі знімка, пояснила: це айсберг, який застряг на мілководді і зараз тане. «Це особливість цього району нерухомого морського льоду у Східній Антарктиді», – повідомила вона.

Таємничі «двері» в Антарктиді: знахідка у Google Maps схвилювала соцмережі фото 2

Вулканолог професор Джон Смеллі додав, що вершина «дверного отвору» могла утворитися внаслідок танення льоду. «Я майже впевнений, що це просто природне явище, і хвилюватися тут нема про що», – резюмував він.

До слова, за останні кілька десятиліть через зміни клімату рослинний покрив в Антарктиді збільшився у понад 10 разів.Дослідники проаналізували супутникові знімки у період від 1986 по 2021 роки. У 1986 році рослинність покривала менше ніж один кілометр квадратний, натомість у 2021 – майже 12 кілометрів квадратних. Загальна площа Антарктичного півострова становить 500 тисяч кілометрів квадратних.

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Теги: Google Антарктида айсберг Daily Mail

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Життя

Таємничі «двері» в Антарктиді: знахідка у Google Maps схвилювала соцмережі
Таємничі «двері» в Антарктиді: знахідка у Google Maps схвилювала соцмережі
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