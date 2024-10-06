Ніжаться на снігу та туляться до мам: українські полярники показали нещодавно народжених тюленят

Полярники моніторять стан тюленят під час піших походів або за допомогою дрона

Поблизу української антарктичної станції «Академік Вернадський» цього року народилися вже шестеро тюленят Веддела. Полярники продовжують пильно стежити за їхнім самопочуттям. Біолог 29-ї української антарктичної експедиції Світозар Давиденко розповів, що нещодавно народжені чотири хлопчики та дві дівчинки «почуваються добре та активно ростуть».

Як зазначили в Національному антарктичному науковому центрі, полярники моніторять стан тюленят під час піших походів або за допомогою дрона.

Там поділилися першими знімками тварин, зокрема першого народженого цього року тюленя SeaBaby Світозаровича, ім’я якому обирали всією країною.

На фотографіях видно, як малята ніжаться під сонячним промінням на снігу, туляться до мам та викручуються, ніби позуючи для камер.

Українські полярники розповіли, що тюленя SeaBaby разом із мамою перебралося на нове місце для відпочинку. Тепер тварини вилежуються на кризі у протоці між островом Вінтер, на якому народилося маля, та островом Галіндез, де розташований «Академік Вернадський».

«Тепер їх можна бачити прямо з вікна станції», – хваляться учасники антарктичної експедиції.

Там зазначили, що самиця почала залишати дитинча на самоті – через велику тріщину в кризі доросла тварина має доступ до відкритої води, тому ходить харчуватися в океан.

Однак часом SeaBaby Світозарович разом із мамою повертаються на острів Вінтер, де перебувають ще три новонароджених разом із дорослими.

Ще одна родина тюленів проживає на островах Троє Поросят, а інша – за островом Гротто.

«Цікаво, що перед пологами самиці час від часу змінювали місце розташування. Зокрема, кілька з них постійно переміщувались між Вінтером та Трьома поросятами, неначе обираючи кращий «пологовий будинок», – поділилися спостереженнями в антарктичному центрі.

Нагадаємо, у 2024 році перше тюленятко Веддела народилося на острові Вінтер, що розташований навпроти Галіндезу.

Науковці «Академіка Вернадського» закликали долучитися українців до вибору імені новонародженому хлопчику.

З-поміж майже 400 пропозицій для тюленяти обрали варіант SeaBaby Світозарович на честь українського надводного дрона та науковця, який першим виявив маля.

До слова, біля станції «Академік Вернадський» знову спостерігали південне полярне сяйво. Це вже вдруге за рік українським полярникам вдалося зафіксувати таке рідкісне явище.